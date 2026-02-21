21 de febrero de 2026 - 19:17

San Rafael Vóley logró su ascenso a la Liga Nacional Masculina

Es un club que no tiene dos años de vida fue fundado por el destaco ex seleccionado José Pepe González y la próxima temporada jugará la Liga Nacional de Vóley

Vóley. El elenco de SR Vóley festeja su medalla plateada y su ascenso a la Liga Nacional de Vóleibol del próximo año.

Foto:

Gnetileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En el estadio cubierto Aldo Cantoni en la ciudad de San Juan se desarrolló la cuarta edición de la Liga Federal Argentina de vóley en su capítulo masculino. En esta competencia participaron 26 equipos de diversos puntos del país entre ellos S.R. Club, único representante del sur mendocino, sexteto que llegó a la final y consiguió un pasaje para el círculo superior de esta disciplina a nivel país..

El equipo liderado por José Pepe González integró la Zona C donde terminó primero tras ganar todos sus partidos. Es un club, que tiene apenas 1 año y medio de vida.

Todos los resultados de la campaña histórica de San Rafael Vóley

Club Italiano de José. C. Paz, Buenos Aires: 3 a 0 (25-19, 25-15 y 25-13); Universidad Nacional de San Juan: 3-1 (21-25, 25-23, 25-15 y 25-17); Liniers de Bahía Blanca: 3-1 (32-20, 25-21, 21-25 y 25-21); Deportivo Juventud de Catamarca: 3-0 (25-18, 25-17 y 25-16); 8vos de final vs. Universidad Nacional de San Juan: 3-0 (25-14, 25-20 y 25-21); 4tos de final vs. Social Monteros (Tucumán): 3-0 (25-15, 25-23 y 25-17); Semifinales vs. Club de Pescadores (Gualeguaychú, Entre Ríos): 3-2 (15-25, 25-23, 19-25, 25-22 y 15-10)

En la gran final del torneo Federal, San Rafael cayó frente a Once Unidos (Mar del Plata): 0-3 (20-25, 15-25 y 19-25)

Plantel: Tomás Balverdi, Matías Francisconi, Valentino Giluta, Axel García, José Graffigna (capitán), Mariano Gómez, José Pepe González, Matías Herrera, Gonzalo Morbidelli, Santiago Murcia, Nicolás Osorio, Maximiliano Rivas, Maxi Soria y Martín Vadell.

Staff Técnico: Gonzalo Barros (Entrenador) acompañado por Julio Lobos (Estadísticas), Juan Freire y Emiliano Cuello (Kinesiólogos) y Diego Figueroa (Prensa).

