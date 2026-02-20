20 de febrero de 2026 - 18:30

En la Liga Nacional de Vóley destaca en jornada sabatina el duelo entre Regatas y Municipalidad de San Martín

Por otra parte, el team de vóley de Pacifico tuvo un buen debut ante Ciudad de Nievas, pero cayó ante Universitario de Córdoba y las formoseñas de San Martín

Vóley. Uno de los tantos festejos que tuvo el Tricolor ante Ciudad de Nieva en el torneo

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La segunda edición de Liga Nacional de Vóley Femenina 2026 se desarrolla en las instalaciones del club Club General San Martín Pacífico hasta el 28 de febrero. Además de Las Tricolores, los otros dos clubes mendocinos que compiten son Mendoza de Regatas y Municipalidad de San Martín.

Lo que se viene

Este sábado los elencos mendocinos tendrán estos partidos: 11 de la mañana, se miden Mendoza de Regatas vs. Municipalidad de San Martin y desde las 20, harán lo propio General San Martín Pacífico vs. Almafuerte de Córdoba.

En esta oportunidad, el torneo cuenta con la participación de 16 equipos, dos más en comparación a su edición pasada. Además, los dos equipos que lleguen a la final, serán los ascendidos a la Liga Argentina Femenina 2027.

¿Cómo le fue a San Martín?

Las chicas de Municipalidad de San Martin perdieron ante la Selección Argentina por 3 a 0 y frente a Universitario de Córdoba por 3 a 0.

Desempeño de Pacífico

En su debut la escuadra Tricolor derrotó a su similar de Ciudad de Nieva por 3 a 0. Pero el sexteto mendocino cayó después ante San Martin de Formosa por 3 a 0 y Glorias 3 a 1.

¿Y las del Lago?

Las chicas Azulgranas se midieron ante San José y ganaron 3 a 0, pero ante Universitario de Córdoba, perdieron por 3 a 0

Equipos participantes

  • Unión – Santa Fe
  • San José – Entre Ríos
  • Tucumán de Gimnasia – Tucumán
  • Universitario – Córdoba
  • Ciudad de Nieva – Jujuy
  • Glorias – Buenos Aires
  • Almafuerte – Córdoba
  • Gimnasia y Tiro – Salta
  • G. S. M. Pacífico – Mendoza
  • Regatas – Mendoza
  • San Martín – Mendoza
  • Brujas – Misiones
  • Banco – Santa Fe
  • Monteros Vóley – Tucumán
  • San Martín – Formosa
  • Selección Argentina
