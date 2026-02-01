Omar Sperdutti y la Liga Mendocina: poder, fútbol y una defensa a todo o nada

La Liga Mendocina de Fútbol atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de su historia reciente. Investigaciones penales, expedientes administrativos abiertos en la Dirección de Personas Jurídicas, transferencias millonarias bajo la lupa judicial, internas dirigenciales y cuestionamientos públicos conforman un escenario de alta tensión que tiene a su presidente, Omar Sperdutti, en el centro de todas las miradas.

Desde comienzos de este año, el dirigente es investigado de oficio por la Fiscalía de Delitos Económicos por una serie de transferencias que, según consta en la causa, rondarían los 130 millones de pesos y habrían salido de las cuentas de la Liga hacia empresas vinculadas a familiares directos: DHP60 SAS, a cargo de su esposa, y Transosgui S.A., controlada por sus hijos. Las operaciones, realizadas en distintos tramos durante 2025 y 2026, son cuestionadas por los denunciantes por una presunta falta de respaldo contable suficiente.

En paralelo, la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) emitió observaciones sobre la situación administrativa de la Liga, vinculadas a la presentación de balances, la validez de determinadas asambleas y la conformación de autoridades. Estas objeciones reactivaron un debate político sobre una eventual intervención estatal, una hipótesis mencionada desde distintos sectores, aunque sin resolución concreta hasta el momento.

En este contexto institucional, judicial y político, Sperdutti accedió a una extensa entrevista acompañado por su abogado, Sergio Ranchilio. Lejos de replegarse, defendió su gestión, negó haber cometido delitos y aseguró contar con el respaldo mayoritario de los clubes afiliados.

“Yo me siento respaldado por la gente del fútbol, que es a quien yo me debo. Tengo prácticamente unanimidad para que yo continúe”, afirma. Y marca una línea que atraviesa toda la charla: “Estoy acostumbrado en la vida a lucharla y aquel que cree que yo me voy a ir por la ventana chica está muy equivocado. Muy equivocado. Yo me voy a defender con documentación, no con palabras, y no escudándome en nadie”.

En el ojo de la tormenta

Sobre el origen del conflicto interno, el presidente apunta a responsabilidades compartidas. “La persona que hoy me denuncia fue secretario durante varios años conmigo. Si faltaba un papel en Personas Jurídicas, era él el que tenía que presentarlo”, sostiene.

Uno de los ejes centrales de la investigación judicial son las transferencias realizadas a empresas vinculadas a su familia. Sperdutti admite que existieron, aunque asegura que hoy no volvería a tomar esa decisión. “Con lo que ha pasado ahora, con todo lo que se generó, por supuesto que no lo haría”, reconoce. Sin embargo, contextualiza: “Hubo personas que iban a conseguir plata para todo el fútbol y no consiguieron nada. Y tuvimos que salir sobre la hora a pagar todo. Había selecciones que no podían viajar, no había transporte, no había hoteles, no había comida. Y no podíamos dejar parado al fútbol. Eso se hizo para que el fútbol no se caiga”.

OMAR SPERDUTTI Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol junto a su abogado (de celeste), Sergio Ranchilio, en la entrevista con Diario Los Andes. Marcelo Rolland / Los Andes

Balances al día

Frente a la acusación de falta de registros contables, la respuesta es tajante. “Nosotros tenemos todo presentado. Todos los balances están presentados. Está todo aprobado”, afirma. Y agrega: “Si quieren intervenir, que lo hagan, pero nosotros también tenemos nuestras cosas para que la sociedad sepa cómo se está armando una campaña contra mí. En los balances está todo: certificados, refacciones, transportes, todo aprobado en asamblea. La única irregularidad posible es que se impugne una asamblea, y eso no pasó como se dice”.

Las observaciones de Personas Jurídicas también ocupan un tramo importante de la charla. “Hay errores conceptuales de Personas Jurídicas”, sostiene Sperdutti. “Creen que el Consejo Directivo lo designa el presidente y no es así. El Consejo está formado por consejeros que designan los clubes y es juez de sus propios miembros. Algunos cargos los decide el presidente, otros no”.

Poner el 2024 en orden

Reconoce que las asambleas de 2024 fueron observadas, pero asegura que se actuó conforme a lo acordado. “Se llamó a una asamblea extraordinaria, se ratificaron las anteriores y se aprobó el balance. Eso está todo documentado”.

Consultado por la posibilidad de una intervención de la Liga, el dirigente no esquiva el tema. “Si quieren intervenir, que lo hagan. Yo no tengo problema con el gobierno. Nunca hice una denuncia contra el gobierno ni la voy a hacer”, dice. Relata incluso reuniones con autoridades provinciales: “Fuimos a hablar para saber por qué esta persecución tan grande. Nos vinimos sorprendidos, porque no había ánimo de persecución. Se habló de seguridad, de colaboración”.

OMAR SPERDUTTI Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol. Marcelo Rolland / Los Andes

Sin embargo, admite sentirse atacado desde otros frentes. “No me considero un perseguido político, pero sí siento que hay dos o tres personajes que están haciendo una campaña contra mí. No lo digo por el gobierno. Lo digo por gente que quiere el sillón de la Liga”, dispara. Y añade una frase que resume su percepción del conflicto: “A muchos no les gusta que un gringo campesino, sin títulos universitarios, esté manejando la Liga”.

Sigue en el cargo

Pese a la presión, Sperdutti descarta dar un paso al costado. “Yo voy a terminar mi mandato. Por lo menos lo voy a intentar terminar. Nunca en la vida dejé algo a mitad de camino”, asegura. Su período se extiende hasta 2028 y afirma que lo cumplirá.

También se refirió a los episodios de violencia en el fútbol femenino, otro foco de críticas a la conducción. “Yo sugerí que el partido se jugara a puerta cerrada. Después se evaluó permitir 150 personas. Eso quedó a cargo de los clubes”, explicó. Y delimitó responsabilidades: “La seguridad no fue responsabilidad mía. Eso pasó en la calle. Se sabía que venían hinchas y nadie los paró”.

Finalmente, al evaluar su gestión, el presidente reivindica el trabajo realizado. “Cuando yo agarré la Liga estaba caída. El edificio destruido, sin prestigio”, recuerda. Enumera la entrega de materiales, la organización de torneos y cambios estructurales como la implementación de la Sub 23 “para que los clubes no se fundan”. Y concluye: “Yo no soy el dueño de la Liga. Ejecuto lo que dicen los consejeros”.

¿Qué lo sostiene en medio del vendaval? La respuesta es breve y directa: “Pasión; amor por el fútbol. Yo no gano nada con esto. Pero no voy a permitir que ensucien todo lo que se hizo”.