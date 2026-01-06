El Gobierno se mantiene firme y no descarta la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol

El ministro de Gobierno , Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , confirmó que el Ejecutivo provincial mantiene firme la posibilidad de intervenir la Liga Mendocina de Fútbol (LMF) . Según explicó, la decisión aún no se concretó porque el Gobierno espera que la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) concluya un informe sobre la situación institucional de la entidad.

En los últimos días del 2025, el Gobierno de Mendoza anunció que avanzaría con la intervención de la LMF por una acumulación de irregularidades. El detonante fue el episodio de disturbios registrado en la final del torneo femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, un hecho que encendió alarmas en la Casa de Gobierno.

Luego del anuncio por parte el director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte , la Liga Mendocina de Fútbol que preside Omar Sperdutti, emitió un comunicado en el que manifestó la intención de adelantar el llamado a elecciones en la próxima reunión del Consejo Directivo.

En ese contexto, Mondotte recordó que antes de avanzar con una eventual intervención debe cumplirse lo establecido en el artículo 61 de la ley que regula a la Dirección de Personas Jurídicas, que exige la elaboración de un informe técnico que debe ser elevado al gobernador, quien tiene la facultad de definir si corresponde o no la medida.

Sin embargo, una semana después de aquellos anuncios, la DPJ aún no entregó el informe correspondiente y tampoco se concretó la convocatoria al Consejo Directivo de la Liga . A esto se suma que el gobernador Alfredo Cornejo se encuentra de licencia hasta la segunda quincena de enero .

Qué dijo Mema

Tras el acto de apertura de sobres de la licitación para la remodelación del primer tramo del Acceso Este, Natalio Mema se refirió al tema ante la prensa y ratificó la postura del Ejecutivo provincial.

“Nosotros lo que queremos es que haya orden. El desorden administrativo que se ha visto después se refleja en las calles, y ahí es donde a nosotros nos interesa mantener el orden en la provincia”, señaló el funcionario.

El desorden en las calles a la que el funcionario hizo referencia fueron los incidentes ocurridos durante la final del torneo femenino, que iba a disputarse en el estadio de Gutiérrez Sport Club. Ese mismo día y tras estos hechos, Mema fue el primero en anunciar en sus redes sociales la posible intervención de la LMF.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatalioMema/status/2005401928147067274&partner=&hide_thread=false Ante las reiteradas actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con aparente connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino, desde @MendozaGobierno estamos analizando la intervención de la Liga a través de la… https://t.co/SiYvPo9UDG — Natalio Mema (@NatalioMema) December 28, 2025

El partido, que ya había sido suspendido por falta de garantías de seguridad, derivó en disturbios cuando la organización decidió no abrir los portones, lo que provocó incidentes en el barrio de Maipú y obligó a un despliegue de la Policía de Mendoza para despejar la zona.

Mema aclaró que la intervención no es automática y que dependerá de los resultados del informe técnico. “En todos los ámbitos es igual: si las faltas administrativas se ordenan y se reordenan, lo vamos a reevaluar. En definitiva, lo que queremos es que la institución funcione bien y que, si funciona mal, no impacte en el resto de los mendocinos”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que el proceso se encuentra en una instancia preliminar. “Estamos esperando el informe para conocer en detalle cuáles son las faltas y cuáles son las posibilidades que tiene la Liga para ordenarse o no”, explicó.

Los argumentos del Gobierno para la intervención

Desde el Ejecutivo provincial remarcan que los fundamentos para una eventual intervención no están vinculados únicamente a lo deportivo. Según indicaron desde la DPJ, se detectaron observaciones en la asamblea de recambio de autoridades, la ausencia total de estados contables correspondientes al ejercicio 2024 y movimientos irregulares en la conducción de la entidad.

Entre las irregularidades mencionadas figuran cambios en cargos clave como prosecretario, vicepresidente primero y segundo y secretario, que no estarían debidamente asentados ni registrados ante el organismo de control.

A este panorama se suman causas judiciales en curso. Algunas investigaciones se originaron a partir de denuncias vinculadas a prácticas médicas irregulares en divisiones inferiores, mientras que otras avanzan sobre presuntos delitos de mayor gravedad.

Omar Sperdutti Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina

En ese marco, se alude a posibles delitos como administración fraudulenta, con transferencias bancarias desde cuentas de la Liga o de dirigentes hacia cuentas de familiares de dirigentes.

Desde el Ministerio de Gobierno subrayan además que la Liga Mendocina de Fútbol administra un volumen significativo de recursos. Solo en 2024, según datos oficiales, la institución recaudó más de 700 millones de pesos, lo que refuerza, según el Ejecutivo, la necesidad de resguardar su patrimonio y garantizar mecanismos de control adecuados.

Respecto al alcance de una eventual intervención, el Gobierno tendría un plazo máximo de seis meses, con la posibilidad excepcional de una prórroga de tres meses.

El objetivo sería regularizar la situación institucional de la Liga, lo que implicaría el cese de la actual comisión directiva, la designación de un interventor y la convocatoria a una asamblea para renovar autoridades conforme al estatuto, además de esclarecer las observaciones financieras.

La definición final quedará en manos del gobernador Alfredo Cornejo, una vez que reciba el informe técnico de la Dirección de Personas Jurídicas, lo que podría ocurrir cuando retome formalmente sus funciones.