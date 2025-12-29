Crisis en la Liga Mendocina: Omar Sperdutti adelantará elecciones tras denunciar un "daño irreversible"

El titular de la Liga Mendocina de Fútbol rompió el silencio. Denunció un "manoseo" de situaciones graves para fines personales y anunció que pondrá su cargo a disposición.

La Liga Mendocina de Fútbol atraviesa horas críticas tras un durísimo comunicado de su máxima autoridad, Omar Sperdutti. El dirigente expresó un profundo dolor y decepción por lo que calificó como un "manoseo" de situaciones graves con fines personales y beneficios extra deportivos.

Según sus palabras, este tipo de prácticas no solo afectan a los individuos, sino que dañan seriamente a la institución y al fútbol en su conjunto.

Un daño "irreversible" a la salud y la imagen de la Liga Mendocina El presidente señaló directamente a una persona que, moviéndose a espaldas de la institución y de forma deliberada, le provocó un daño profundo en su salud e imagen pública. Denunció que se puso en tela de juicio su honestidad de manera injusta.

Comunicado LMF (1)_page-0001 Ante esta situación, agradeció el apoyo de su Comisión Directiva, de los presidentes de los clubes afiliados y del periodismo que investiga con responsabilidad. Según el dirigente, ningún directivo debería atravesar estas consecuencias por el solo hecho de cumplir su función.

Elecciones anticipadas en la Liga Mendocina Para intentar frenar la crisis, el titular de la Liga anunció que en la próxima reunión del Consejo Directivo expondrá su voluntad de adelantar el llamado a elecciones. Aseguró que, si su permanencia desvía la atención de los objetivos institucionales, no dudará en dar un paso al costado.