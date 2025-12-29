29 de diciembre de 2025 - 12:22

Crisis en la Liga Mendocina: Omar Sperdutti adelantará elecciones tras denunciar un "daño irreversible"

El titular de la Liga Mendocina de Fútbol rompió el silencio. Denunció un "manoseo" de situaciones graves para fines personales y anunció que pondrá su cargo a disposición.

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina.

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Liga Mendocina de Fútbol atraviesa horas críticas tras un durísimo comunicado de su máxima autoridad, Omar Sperdutti. El dirigente expresó un profundo dolor y decepción por lo que calificó como un "manoseo" de situaciones graves con fines personales y beneficios extra deportivos.

Leé además

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina

Omar Sperdutti, apenado por la suspensión del clásico: "La Liga Mendocina no merecía este final de año"

Por Redacción Deportes
Natalio Mema, Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Escándalo en el fútbol local: El Gobierno de Mendoza evalúa intervenir la Liga Mendocina

Por Redacción Deportes

Según sus palabras, este tipo de prácticas no solo afectan a los individuos, sino que dañan seriamente a la institución y al fútbol en su conjunto.

Un daño "irreversible" a la salud y la imagen de la Liga Mendocina

El presidente señaló directamente a una persona que, moviéndose a espaldas de la institución y de forma deliberada, le provocó un daño profundo en su salud e imagen pública. Denunció que se puso en tela de juicio su honestidad de manera injusta.

Comunicado LMF (1)_page-0001

Ante esta situación, agradeció el apoyo de su Comisión Directiva, de los presidentes de los clubes afiliados y del periodismo que investiga con responsabilidad. Según el dirigente, ningún directivo debería atravesar estas consecuencias por el solo hecho de cumplir su función.

Elecciones anticipadas en la Liga Mendocina

Para intentar frenar la crisis, el titular de la Liga anunció que en la próxima reunión del Consejo Directivo expondrá su voluntad de adelantar el llamado a elecciones. Aseguró que, si su permanencia desvía la atención de los objetivos institucionales, no dudará en dar un paso al costado.

Su intención es promover una renovación de autoridades para abrir una etapa basada en la transparencia, el respeto y el bien común. Admitió que, pese a sus esfuerzos, no fue posible revertir prácticas oportunistas que vienen dañando al fútbol desde hace tiempo.

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina
Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina

Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina

"Las decisiones que hoy planteo nacen desde la responsabilidad, el dolor y la convicción de que el futuro de nuestra institución debe estar siempre por encima de cualquier interés individual", sentenció el dirigente para cerrar el comunicado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El informe será remitido al gobernador Cornejo y se apoya en faltas contables, asambleas cuestionadas y causas judiciales.

Cornejo tiene "la pelota" si el Gobierno interviene o no la Liga Mendocina de Fútbol: los motivos

Por Jorge Yori
San José es una fiesta con la consagración de Argentino

Atlético Argentino venció a FADEP y es el campeón del año en la Liga Mendocina

Por Redacción Deportes
Giuliana Diaz en el estadio Malvinas Argentinas

Giuliana Díaz, durísima sobre la Liga Mendocina: "Las jugadoras son rehenes de una dirigencia malísima"

Por Redacción Deportes
El partido entre el Tomba y la Lepra no se pudo jugar

De no creer: otra vez se suspendió la final de la Liga Mendocina Femenina

Por Emanuel Cenci