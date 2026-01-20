Estas son las irregularidades que detectó el Gobierno sobre la Liga Mendocina de Fútbol

La Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza (DPJ) concluyó un informe técnico de 12 páginas sobre el estado institucional, administrativo y contable de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF ), en el que detectó una serie de irregularidades persistentes en la gestión y el incumplimiento de obligaciones básicas.

El Gobierno formalizó la inversión para mejorar el sistema cloacal en el Gran Mendoza

El documento ya fue elevado al gobernador Alfredo Cornejo , quien ahora deberá definir si avanza o no con la intervención de la entidad que conduce el fútbol local. Hasta el momento, el mandatario no se ha expresado públicamente sobre el tema.

El informe fue elaborado en cumplimiento del artículo 61 de la Ley provincial 9577, que establece que, ante situaciones graves, la DPJ debe remitir un diagnóstico técnico al Poder Ejecutivo, único órgano con facultad para disponer una intervención institucional.

Según detalla la DPJ, las autoridades designadas en 2022, con Sperdutti como presidente, vieron vencido su mandato el 31 de diciembre de 2023 , mientras que los balances correspondientes a los ejercicios 2019, 2023 y 2024 no fueron presentados, tratados ni aprobados en legal forma.

El balance 2019, en particular, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos , entre ellos la falta de respaldo documental sobre la constitución de un fideicomiso cuya aprobación por asamblea extraordinaria no pudo acreditarse.

El organismo de control enumeró al menos veinte hechos que reflejan una sucesión de asambleas observadas, impugnadas o directamente cuestionadas por no cumplir los plazos estatutarios mínimos ni los requisitos legales.

Entre ellas se destacan las asambleas celebradas el 2 de febrero de 2024, el 26 de diciembre de 2024 y el 3 de abril de 2025, todas incluidas en expedientes administrativos y con denuncias paralelas que solicitaron su declaración de ineficacia administrativa.

A esto se suman causas judiciales en curso, entre ellas una denuncia por presunta defraudación por administración fraudulenta y una causa por estafa, que involucran a dirigentes vinculados a la conducción de la Liga y que fueron incorporadas como antecedentes en el informe oficial.

NO-2026-00168050-GDEMZA-ASGUBERNAMENTALES-4

Cambios unilaterales en la conducción

Otro de los aspectos considerados más delicados por la DPJ es la modificación unilateral de la integración de la Comisión Directiva. En abril de 2025, el presidente de la Liga dispuso cambios en cargos clave como en las vicepresidencias, secretaría y prosecretaría, sin validación de la Asamblea ni aprobación del organismo de contralor.

Según el informe, estas decisiones son “absolutamente ajenas al marco estatutario y legal vigente”, lo que volvió a colocar a la Liga Mendocina de Fútbol en un estado de irregularidad institucional.

unanimidad.jpg El Sr Omar Sperdutti fue electo por casi una unanimidad Liga Mendocina de Fútbol/ Gentileza

Falta de control interno

El documento también cuestiona el rol de la Comisión Revisora de Cuentas, órgano interno encargado de controlar la legalidad y transparencia de la gestión económica. La DPJ remarca que no existen informes que acrediten que dicho órgano haya advertido, denunciado o informado a los asociados o al Estado sobre las irregularidades detectadas.

Esta omisión, señala el informe, agrava la situación institucional y deja sin respaldo documental el control interno exigido por la normativa vigente. En su conclusión, la Dirección de Personas Jurídicas considera que la situación de la LMF se caracteriza por:

La falta de balances aprobados en legal forma.

La alteración irregular de la conducción.

La ausencia de control efectivo por parte de la Comisión Revisora de Cuentas.

La existencia de denuncias administrativas y judiciales por hechos graves.

Por ello, recomienda una serie de medidas progresivas que incluyen inspecciones integrales, auditorías externas sobre los ejercicios observados, fortalecimiento de los órganos de control y la convocatoria a asambleas extraordinarias para regularizar la situación institucional.

Como medida excepcional, el informe sugiere al gobernador Alfredo Cornejo evaluar la intervención de la entidad, conforme al artículo 61 de la Ley 9577. En caso de avanzar, la intervención tendría un plazo máximo de seis meses, con posibilidad de una prórroga excepcional de tres meses.

El objetivo final, según el documento, sería normalizar la vida institucional de la Liga Mendocina de Fútbol, garantizar la transparencia administrativa y financiera, y preservar los fines sociales y deportivos de la entidad. Ahora, con el informe técnico ya en manos del Ejecutivo, la definición queda en manos del gobernador.

La amenaza de intervención del Gobierno

En los últimos días de 2025, el Gobierno de Mendoza había anticipado públicamente que evaluaba la posibilidad de intervenir la Liga Mendocina de Fútbol, a partir de una acumulación de irregularidades administrativas y conflictos internos.

El detonante fue el episodio de disturbios registrado durante la final del torneo femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, un hecho que encendió alertas en la Casa de Gobierno.

Tras ese anuncio, realizado por el director general de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte, la Liga Mendocina de Fútbol, presidida por Omar Sperdutti, emitió un comunicado en el que manifestó su intención de adelantar el llamado a elecciones en la próxima reunión del Consejo Directivo.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorrial, Natalio Mema.jpeg El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

No obstante, a comienzos de este año, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, confirmó que el Ejecutivo provincial se mantiene firme en la posibilidad de intervenir a la entidad madre del fútbol mendocino.

“Nosotros lo que queremos es que haya orden. El desorden administrativo que se ha visto después se refleja en las calles, y ahí es donde a nosotros nos interesa mantener el orden en la provincia”, sostuvo el funcionario.

Mema aclaró que la intervención no es automática y que la decisión final dependerá de las conclusiones del informe técnico.

“En todos los ámbitos es igual: si las faltas administrativas se ordenan y se reordenan, lo vamos a reevaluar. En definitiva, lo que queremos es que la institución funcione bien y que, si funciona mal, no impacte en el resto de los mendocinos”, remarcó el funcionario.

Qué dijo la Comisión Directiva de LMF

En paralelo al avance del informe oficial y a la definición que debe tomar el Ejecutivo provincial, la actual conducción de la Liga Mendocina de Fútbol comenzó a mostrar algunos movimientos internos.

La semana pasada, Omar Sperdutti convocó a una reunión del Consejo Directivo para abordar el futuro inmediato de la institución y la planificación del calendario deportivo. En ese encuentro se resolvió que las competencias organizadas por la Liga comenzarán durante la semana del 15 de febrero.

Comisión Directiva LMF En la última Comisión Directiva de LMF se determinó la creación de una Dirección de Seguridad y se respaldó la gestión de Omar Sperdutti. Prensa Liga Mendocina de Fútbol.

Además, se dispuso la creación de una nueva Dirección de Seguridad, cuyo objetivo será “determinar la cantidad de personal de seguridad necesaria para los encuentros de fútbol infantil, divisiones inferiores y Primera División”, según se informó oficialmente.

También se decidió conformar un nuevo comité de inspección de canchas. La medida surge tras una serie de reclamos y polémicas planteadas por jugadores, cuerpos técnicos e hinchas, quienes advirtieron en reiteradas oportunidades que varios campos de juego no se encontraban en condiciones adecuadas para la disputa de partidos oficiales.