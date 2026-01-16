Las primeras medidas de la Liga Mendocina de Fútbol ante la posible intervención del estado

En ese contexto de polémicas, noticias y comunicados de presidentes y personajes públicos, en la jornada de hoy hubo una reunión en nombre del Honorable Consejo Directivo para definir el futuro de la institución, planificación de calendario y respuestas para el público que nunca tuvo una devolución concreta; las jugadoras aún tienen pendiente la final que se suspendió dos veces por "falta de garantías".
El destino de la Liga Mendocina y un nuevo comité
Ante una posible intervención del estado mendocino, en la reunión, el Consejo se declaró que el campeonato de la Liga Mendocina de Fútbol dará inicio durante la semana del 15 de febrero del corriente 2026. Además, debido a la falta de personal de seguridad y garantías de protección para el público, la LMF decidió crear una nueva Dirección de Seguridad con el fin de “determinar la cantidad de personal de seguridad para los encuentros infantiles, inferiores y Primera División”.
El nuevo comité del que se hace mención es el de inspección de canchas, debido a que también hubo varias polémicas y quejas de jugadores, personal e hinchas que veían que el campo de juego no estaba en condiciones para un partido de fútbol. Para ello, los encargados en esta área deberán “evaluar y supervisar condiciones de los escenarios, garantizando óptimas condiciones”.
El respaldo a Sperdutti y la final pendiente
Finalmente, la Liga Mendocina realizó un reconocimiento a la gestión del presidente durante el 2025, en su carácter como tal durante la temporada. En el comunicado se mencionaba que “esta decisión refleja la confianza plena, el acompañamiento institucional y del consejo dirigencial en torno a la conducción ejercida”.
Cabe mencionar que la final femenina que hizo que explotara el escándalo fue otro tema, donde la disputa por la Primera División de la Liga Mendocina femenina entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se resolvió que deberá jugarse, aunque no hay fecha prevista, aunque posiblemente sea la primer semana de febrero. Se determinó que se contará con el personal necesario para que el escenario del fútbol mendocino festeje nuevamente y no sea un escándalo.