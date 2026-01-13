Chau River: el acuerdo millonario entre Godoy Cruz y Panathinaikos por Santino Andino que rompe récords

Tras idas y vueltas, el Tomba alcanzó un principio de acuerdo con el club griego. El juvenil de 20 años priorizó el salto a Europa y Mendoza celebra una venta histórica.

Godoy Cruz y Panathinaikos alcanzaron un acuerdo de palabra para transferir al extremo Santino Andino por una cifra récord de 10.2 millones de euros por el 75% del pase. La decisión del juvenil de 20 años de emigrar al fútbol europeo fue determinante, dejando sin efecto las negociaciones que el club mendocino mantenía con River Plate.

Una cifra que rompe el mercado y marca un récord para Mendoza La operación por el atacante surgido de la cantera tombina no solo es la más importante de este mercado de pases en Argentina, sino que redefine los parámetros económicos de la provincia. El acuerdo establece que el conjunto helénico desembolsará 10.2 millones de euros por el 75% de los derechos económicos del futbolista. Además, existe una cláusula que estipula que Godoy Cruz podría recibir otros 3.4 millones de euros adicionales en caso de que Panathinaikos no venda al jugador en un plazo de dos años.

Santino Andino, figura de Godoy Cruz Antonio Tomba. Foto: Prensa Godoy Cruz Este traspaso se encamina a ser el más caro de la historia de Godoy Cruz, superando los 7.5 millones que Feyenoord pagó por Ezequiel Bullaude. También superaría la venta de Tomás Palacios al Inter de Milán, consolidándose como la transferencia más fuerte de un club mendocino hasta la fecha.

Actualmente, los abogados de ambas instituciones trabajan en la redacción de los documentos y detalles finales para que el delantero firme un contrato que lo vinculará con la entidad de Atenas hasta junio de 2029.

El factor Rafa Benítez y el "no" a River Plate A pesar de que el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, tenía un acuerdo de palabra con River Plate por 5 millones de dólares por el 80% del pase, el deseo de Andino fue la pieza clave para cambiar el rumbo de la negociación. El jugador, que recientemente cambió su representación a la empresa Roc Nation, manifestó desde un principio su intención de dar el salto directo al "Viejo Continente".