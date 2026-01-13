Chau River: el acuerdo millonario entre Godoy Cruz y Panathinaikos por Santino Andino que rompe récords

Godoy Cruz y Panathinaikos alcanzaron un acuerdo de palabra para transferir al extremo Santino Andino por una cifra récord de 10.2 millones de euros por el 75% del pase. La decisión del juvenil de 20 años de emigrar al fútbol europeo fue determinante, dejando sin efecto las negociaciones que el club mendocino mantenía con River Plate.
Una cifra que rompe el mercado y marca un récord para Mendoza
La operación por el atacante surgido de la cantera tombina no solo es la más importante de este mercado de pases en Argentina, sino que redefine los parámetros económicos de la provincia. El acuerdo establece que el conjunto helénico desembolsará 10.2 millones de euros por el 75% de los derechos económicos del futbolista. Además, existe una cláusula que estipula que Godoy Cruz podría recibir otros 3.4 millones de euros adicionales en caso de que Panathinaikos no venda al jugador en un plazo de dos años.
Este traspaso se encamina a ser el más caro de la historia de Godoy Cruz, superando los 7.5 millones que Feyenoord pagó por Ezequiel Bullaude. También superaría la venta de Tomás Palacios al Inter de Milán, consolidándose como la transferencia más fuerte de un club mendocino hasta la fecha.
Actualmente, los abogados de ambas instituciones trabajan en la redacción de los documentos y detalles finales para que el delantero firme un contrato que lo vinculará con la entidad de Atenas hasta junio de 2029.
El factor Rafa Benítez y el "no" a River Plate
A pesar de que el presidente de Godoy Cruz, José Mansur, tenía un acuerdo de palabra con River Plate por 5 millones de dólares por el 80% del pase, el deseo de Andino fue la pieza clave para cambiar el rumbo de la negociación. El jugador, que recientemente cambió su representación a la empresa Roc Nation, manifestó desde un principio su intención de dar el salto directo al "Viejo Continente".
El interés de los griegos fue concreto y personal: el entrenador Rafa Benítez llamó exclusivamente al futbolista para explicarle su proyecto y el rol de "jugador franquicia" que ocuparía en el plantel. Este contacto, sumado a las condiciones contractuales que incluyen una cláusula de salida más accesible que la que proponía el club de Núñez, terminaron de convencer al entorno de la joya mendocina.
Mientras Andino entrena de manera diferenciada a la espera de viajar a Grecia,en River el panorama es de lamento. El equipo de Marcelo Gallardo no solo pierde a su principal apuntado para reforzar el ataque, sino que también enfrenta dificultades similares con Maher Carrizo, otro juvenil que priorizaría ofertas europeas por sobre el interés del Millonario.