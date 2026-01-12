Proponen crear "Punto Raider", paradas seguras para deliverys, con un innovador sistema para financiarlo

El Concejo Deliberante de Godoy Cruz recibió un proyecto de ordenanza que busca mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los repartidores de aplicaciones de delivery . La iniciativa, denominada “Punto Rider” .

El proyecto, impulsado por el concejal Martín González, propone la creación de estaciones seguras de descanso y espera para repartidores de plataformas digitales como PedidosYa o Rappi, quienes a diario se ven expuestos a robos, hechos de violencia e incidentes viales mientras aguardan pedidos en la vía pública.

Según detalla la iniciativa, los “Punto Rider” serán espacios físicos especialmente equipados , con monitoreo permanente las 24 horas , cámaras domo de 360° conectadas al Centro de Monitoreo Municipal (COM) y botones antipánico , tanto físicos como digitales, para una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

Además de la infraestructura de seguridad, los puntos ofrecerán servicios básicos para los trabajadores, como recarga eléctrica para celulares, Wi-Fi gratuito, acceso a hidratación y dársenas exclusivas de estacionamiento , con el objetivo de ordenar el espacio público y descomprimir las veredas más transitadas.

El concejal Martín González explicó que la propuesta surge a partir de un reclamo directo de los propios repartidores . “Esta iniciativa nació de reuniones con deliverys, quienes plantearon la necesidad de contar con lugares seguros para esperar pedidos y no ser asaltados”, señaló el edil.

En ese sentido, remarcó que la exposición al delito es constante, ya que muchos trabajadores permanecen en la calle con dinero en efectivo, celulares o motos, elementos que los convierten en blancos frecuentes de robos. “El sector de repartidores ha crecido mucho en los últimos años y la inseguridad es una de sus principales preocupaciones; como Estado debemos dar respuestas a estas nuevas realidades laborales”, sostuvo.

Seguridad integral y financiamiento mixto

Desde el bloque de Unión por la Patria indicaron que “Punto Rider” forma parte de un esquema integral de protección, y que complementa el proyecto de “Trayecto Seguro” presentado anteriormente, el cual propone una aplicación móvil con alertas directas al sistema de monitoreo municipal.

Uno de los aspectos centrales de la ordenanza es su modelo de financiamiento, que busca evitar un impacto directo sobre el presupuesto municipal. Para ello, se propone destinar el 10% de lo recaudado por multas de tránsito de motos y cánones financieros, además de implementar un sistema de articulación público-privada.

En este marco, el proyecto introduce la figura del “Padrinazgo Empresarial”, mediante la cual grandes comercios gastronómicos podrán financiar un “Punto Rider” frente a sus locales, a cambio de bonificaciones en tasas municipales.

La iniciativa, que ahora deberá ser analizada por la Comisión de Planificación y Seguridad, también contempla la creación de un Registro Municipal de Repartidores Seguros, como herramienta para ordenar y fortalecer la política de protección del sector en el departamento.