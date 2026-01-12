Se redujo la demora en el Paso Cristo Redentor para cruzar a Chile: cuál es el tiempo de espera

En un contexto donde miles de mendocinos ya disfrutan de sus vacaciones en Chile , y otros esperan el cambio de quincena para emprender su viaje, el flujo vehicular hacia el país vecino a diario muestra nuevas cifras. Incluso de han registrado picos de entre 7.000 y 8.000 personas por día cruzando por el Paso Cristo Redentor .

Llegó la fragata portuguesa: las dos playas de Chile con prohibición para bañarse

Compras en Chile: cuál es el límite de la franquicia permitida y cuántos celulares se pueden traer sin pagar impuestos

El comienzo de semana mostró una leve reducción en los tiempos de espera. Este lunes, la demora para cruzar a Chile fue de aproximadamente 90 minutos. El dato refleja una baja significativa luego del colapso del viernes pasado, cuando, luego de las reapertura del paso, las esperas superaron las cuatro horas y media, según datos de Gendarmería Nacional .

Se espera un gran flujo vehicular, tanto de ingreso a Chile como de regreso a Argentina, debido al recambio de quincena previsto para este fin de semana.

El pía vecino desde el sábado pasado implementó una nueva actualización tarifaria en peajes sobre la Ruta 60 del país vecino.

El cambio principal se dará en la Plaza de Peaje Troncal Quillota , parada obligatoria para los vehículos argentinos tras cruzar la cordillera. Para autos y camionetas, el valor del peaje en horario punta ascenderá a $8.050 pesos chilenos , aproximadamente $13.360 pesos argentinos , fuerte aumento respecto de la tarifa anterior.

Con la nueva tarifa, la diferencia será de $2.700 CLP, $4.480 argentinos, lo que implica un incremento del 50,5% solo en concepto de peaje aplicado específicamente al horario de mayor demanda.

El horario punta variará de acuerdo al sentido de circulación y a la temporada.

Hacia la costa chilena, de los viernes por la tarde y los sábados al mediodía durante la temporada alta. En fines de semana largos, se extenderá también al lunes de regreso.