Llegó la fragata portuguesa: las dos playas de Chile con prohibición para bañarse

El Ministerio de Salud de Chile alertó este viernes sobre la presencia de ejemplares de fragata portuguesa en playas de dos regiones del país y ordenó la prohibición total de baño por el riesgo que representa esta especie marina para la salud humana.
La advertencia alcanza a la playa Pangalm, en la Región de Los Lagos (al sur), donde intervino la Capitanía de Puerto de Maullín, y a Puerto Velero, en la Región de Coquimbo, según confirmaron autoridades sanitarias y marítimas de Chile.
Desde los organismos oficiales explicaron que la medida apunta a prevenir accidentes, ya que el contacto con los tentáculos de la fragata portuguesa puede provocar lesiones cutáneas severas, dolor intenso y complicaciones de mayor gravedad.
En términos científicos, la fragata portuguesa corresponde a un hidrozoo sifonóforo de la familia Physaliidae. Se distingue fácilmente por un flotador de color azul violáceo y largos tentáculos que pueden extenderse varios metros bajo el agua.
El riesgo persiste incluso cuando el animal se encuentra fuera del agua o aparentemente muerto, debido a que mantiene su poder urticante.
Para consultas o asesoramiento de los turistas, el Ministerio de Salud trasandino mantiene habilitado el servicio Salud Responde, a través de su sitio web, redes oficiales y la línea telefónica 600 360 7777.
Las autoridades remarcaron que la principal medida de prevención sigue siendo no ingresar al mar ni manipular estos ejemplares cuando se detecta su presencia en la costa.
Qué hacer ante una fragata portuguesa: síntomas y tratamiento
Frente a esta situación, las autoridades pidieron respetar las restricciones vigentes, evitar cualquier tipo de contacto con estas medusas.
Ante una eventual picadura:
Se debe lavar la zona afectada únicamente con agua de mar
Retirar restos visibles de tentáculos raspando suavemente la piel
Aplicar vinagre blanco doméstico durante algunos minutos.
Advirtieron que no se debe usar agua dulce, orina, bicarbonato de sodio, hielo, limón ni productos caseros, ya que pueden agravar la lesión.
Los síntomas gastrointestinales son:
Dolor abdominal
Náuseas
Vómitos
Los síntomas neuromusculares son:
Calambres
Espasmos o contracciones musculares
Contracción o tirón breve y espontáneo en un músculo (fasciculaciones o contracciones)
Deterioro en el equilibrio o la coordinación debido a daños en los nervios o los músculos (ataxia)
Los síntomas cardiorespiratorios son:
Respiración difícil o trabajosa (disnea)
Tensión en los músculos de los pulmones y limitan el aire (broncoespasmo )
Dolor al pecho (precordalgia)
Trastorno de la frecuencia cardíaca (pulso) o del ritmo del corazón, ya sea más rápido o lento (arritmias)