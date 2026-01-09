Llegó la fragata portuguesa: las dos playas de Chile con prohibición para bañarse

El Ministerio de Salud de Chile alertó este viernes sobre la presencia de ejemplares de fragata portuguesa en playas de dos regiones del país y ordenó la prohibición total de baño por el riesgo que representa esta especie marina para la salud humana.

La advertencia alcanza a la playa Pangalm , en la Región de Los Lagos (al sur), donde intervino la Capitanía de Puerto de Maullín, y a Puerto Velero , en la Región de Coquimbo , según confirmaron autoridades sanitarias y marítimas de Chile.

Desde los organismos oficiales explicaron que la medida apunta a prevenir accidentes, ya que el contacto con los tentáculos de la fragata portuguesa puede provocar lesiones cutáneas severas, dolor intenso y complicaciones de mayor gravedad.

En términos científicos, la fragata portuguesa corresponde a un hidrozoo sifonóforo de la familia Physaliidae . Se distingue fácilmente por un flotador de color azul violáceo y largos tentáculos que pueden extenderse varios metros bajo el agua.

El riesgo persiste incluso cuando el animal se encuentra fuera del agua o aparentemente muerto , debido a que mantiene su poder urticante .

Alerta por presencia de la fragata portuguesa en dos playas de Chile

Para consultas o asesoramiento de los turistas, el Ministerio de Salud trasandino mantiene habilitado el servicio Salud Responde, a través de su sitio web, redes oficiales y la línea telefónica 600 360 7777.

Las autoridades remarcaron que la principal medida de prevención sigue siendo no ingresar al mar ni manipular estos ejemplares cuando se detecta su presencia en la costa.

Qué hacer ante una fragata portuguesa: síntomas y tratamiento

Frente a esta situación, las autoridades pidieron respetar las restricciones vigentes, evitar cualquier tipo de contacto con estas medusas.

Ante una eventual picadura:

Se debe lavar la zona afectada únicamente con agua de mar

la zona afectada únicamente con agua de mar Retirar restos visibles de tentáculos raspando suavemente la piel

Aplicar vinagre blanco doméstico durante algunos minutos.

Advirtieron que no se debe usar agua dulce, orina, bicarbonato de sodio, hielo, limón ni productos caseros, ya que pueden agravar la lesión.

Imagen de archivo de un ejemplar de fragata portuguesa

Los síntomas gastrointestinales son:

Dolor abdominal

Náuseas

Vómitos

Los síntomas neuromusculares son:

Calambres

Espasmos o contracciones musculares

Contracción o tirón breve y espontáneo en un músculo (fasciculaciones o contracciones)

Deterioro en el equilibrio o la coordinación debido a daños en los nervios o los músculos (ataxia)

Los síntomas cardiorespiratorios son: