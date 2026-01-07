Estafas a argentinos con el falso "Holiday" en Reñaca: los chats del engaño, ganancias y un propietario indignado

Con ganancias que podrían superar los 100.000 dólares , el enigmático estafador de Chile acumula cada vez más denuncias por arruinar las vacaciones de verano a cientos de turistas, mayormente argentinos, que llegaron en los últimos días al condominio Holiday Park de Reñaca y se encontraron con alquileres truchos y la pérdida total del monto de la reserva.

La megaestafa, que incluye a un potencial universo de 200 víctimas, operaba mediante el robo de identidad y uso ilícito de las imágenes de Egon Pfaff , un ciudadano chileno que administra un departamento en el edificio de calle Angamos al 367. Por supuesto, un procedimiento aceitado con un sitio web de promociones atractivas, publicidad paga en Instagram y links de pago, incluso con comprobantes de transferencia con RUT y datos de una compañía falsa como destinataria.

"Salieron caros los fuegos artificiales", expresó a Los Andes aún molesta Maricel Bonanno , una mendocina que viajó en los festejos de Año Nuevo hasta Reñaca con 350.000 pesos chilenos pagados por tres noches en el falso Holiday de Reñaca. Un viaje de seis, con su perra a bordo, que terminó de la peor manera.

Maricel había accedido al falso Holiday por un posteo en Instagram. O, mejor dicho, una publicidad paga que redirigía a un chat de WhatsApp con una tal " Marcela ", que hizo de intermediaria para fotos, recomendaciones y link de la transferencia el pasado 16 de diciembre.

"Marcela" hasta le aceptó la estadía con su caniche y le aseguró que iba a disfrutar de la vista al mar.

La verdad salió a la luz unos días después, cuando Maricel le escribió a "Marcela" una clásica pregunta: "¿Hay que llevar juego de sábanas?". Ya no tuvo respuestas.

"En ningún momento se me cruzó que fuera una estafa", dijo Maricel, quien junto a su familia cruzó el 30 rápido por la Aduana y llegó por la mañana al balneario ubicado en Viña del Mar. Al consultar en la recepción del edificio, le dieron como respuesta una frase ya repetida a otros 15 turistas: "Te estafaron".

Como la estadía era corta y ganaba la resignación, la mujer y sus familiares buscaron otro alojamiento, sin tiempo para la denuncia, y regresaron a Mendoza el 2 de enero. Para entonces, la noticia de la estafa ya había escalado en cantidad de afectados.

Hubo denuncias por estafas de hasta 1.300 dólares, tal como confiaron el joven Ignacio Almenara y sus amigos a este medio previamente. Otros mendocinos entregaron también montos equivalentes a AR$ 2.000.000.

Condominio Holiday Park (Reñaca) Condominio Holiday Park (Reñaca) Los Andes

"Están estafando con las fotos de tu departamento"

La imagen del chileno Egon Pfaff es una las principales afectadas en la megaestafa. Tal como le advirtió Valentina Funes, la agente inmobiliaria mendocina que ayudó a las primeras víctimas, las fotos de los dos departamentos en Holiday Park que el hombre administra fueron utilizadas por el armador del aviso falso, hasta con su nombre, el enlace directo a la publicación verdadera en Booking y la copia de las reseñas positivas (9,7 de puntuación) para la web inventada.

"Le decían a la gente que este condominio (el Holiday Park) era un apart hotel, donde podían alojarse hasta seis personas en distintos tamaños de departamentos. La gran mayoría habló con el conserje y se llevó la sorpresa", contó Egon, indignado por la suplantación de identidad.

En Booking, el administrador de un departamento de Reñaca debió alertar sobre las estafas En Booking, el administrador de un departamento de Reñaca debió alertar sobre las estafas Captura

El propietario, además, se mostró aún sorprendido por tan quirúrgica estafa, a punto tal de que brindaran un RUT y un nombre de destinatario ("Conference Spa"). Lo mismo que el tilde verificado de Meta, los links de pago y la información de los falsos amenities.

"Es una estafa muy bien hecha. Yo hasta sospecho si son en verdad chilenos. Quizá extranjeros", agregó en charla con Los Andes.

Estafas a argentinos con un alquiler de departamento en Reñaca Estafas a argentinos con un alquiler de departamento en Reñaca Gentileza

Días atrás, Egon pudo visitar la web (holidayrenaca.com) cuando estaba operativa y descubrió, por ejemplo, que el estafador robó también postales del personal de aseo de un apart hotel en Bolivia, dato que le pudo facilitar el rastreo con Google Lens. Y que le crearon una esposa, la "Marcela" que se contactó con Maricel.

Para aclarar la confusión, el hombre se vio obligado a instalar una advertencia en su aviso de Booking, reiterando que no pide dinero para una reserva por fuera de esa plataforma.

La web con el falso Holiday Reñaca y la suplantación de identidad del verdadero dueño del departamento La web con el falso Holiday Reñaca y la suplantación de identidad del verdadero dueño del departamento Captura

Qué pasa con las denuncias en Reñaca por las estafas en el falso Holiday

Las denuncias por la megaestafa fueron derivadas a la sede de Viña del Mar de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. Sin embargo, ante la consulta de Los Andes, una fuente de la fuerza indicó que "no tiene ninguna investigación respecto a este tema".

El reclamo puede hacerlo tanto el huésped como el propietario afectado, tal como hizo Egon Pfaff, por ejemplo. Algunos mendocinos sí lo hicieron. Otros, como fue el caso de Maricel, se resignaron. También se evalúa una denuncia grupal, aprovechando el revuelo generado en las redes sociales y en la prensa argentina y chilena.

Del acusado, por ahora, sólo se sabe sobre su cambio de IP a la Isla de Pascua y el pedido de disculpas que dejó colgado en la web con cita a los Salmos: "Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame".

Condominio Holiday Park (Reñaca) Condominio Holiday Park (Reñaca) Los Andes

En tanto, desde el sector turístico trasandino siguen en estado de alerta por la acumulación de lamentables episodios (inseguridad, robos, estafas masivas) en Chile durante el verano 2025-2026.

"Desde Fedetur condenamos con firmeza el fraude que afectó a cerca de 200 turistas argentinos esta temporada. Este tipo de estafas no sólo provoca un daño económico importante, sino que daña la confianza y la reputación de Chile como destino turístico seguro", declaró la presidenta de la Federación Nacional de Turismo, Mónica Zalaquett.

También hizo un llamado a la autoridades a "fortalecer los mecanismo de control y a los viajeros a verificar siempre sus reservas con agencias y alojamientos formales, el turismo debe ser una experiencia de encuentro y respeto. No un acto de engaño".

En caso de dudas, la web del Registro Nacional de Servicios Turísticos del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) permite chequear alojamientos formales y debidamente establecidos, como hoteles, hostales y cabañas.