7 de enero de 2026 - 19:40

Pocos lo conocen: el trámite obligatorio que define si podés cruzar a Chile en auto este verano

Este trámite debe realizarse a través de aseguradoras habilitadas en Chile. No tenerlo disponible puede complicar gravemente tu viaje.

Colapsó el paso a Chile y algunos viajeros no alcanzaron a cruzar
Colapsó el paso a Chile y algunos viajeros no alcanzaron a cruzar

Por Redacción

Con el inicio de la temporada de vacaciones de verano y el aumento del flujo de turistas mendocinos y argentinos hacia Chile impulsado por precios más convenientes, miles de familias planifican viajes hacia el país vecino. Muchos lo hacen en vehículo propio, lo que implica cumplir con un trámite que resulta determinante para poder cruzar la frontera.

Los trámites necesarios para cruzar a Chile

Uno de los puntos centrales es la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados con Matrícula Extranjera, conocido como SOAPEX, una exigencia establecida por la ley chilena N.º 18.290 que se aplica a todo vehículo extranjero que ingresa de manera provisoria al territorio chileno.

Cayó la demanda de viajes a Chile
Cayó la demanda de viajes a Chile
Cayó la demanda de viajes a Chile

No confundir con la Tarjeta Azul

Este seguro no reemplaza ni complementa a la Tarjeta Azul sino que funciona como un requisito independiente y obligatorio. Las autoridades fronterizas están facultadas a exigirlo tanto en el paso de frontera como en controles dentro del país, por lo que circular sin esta póliza puede derivar en la imposibilidad de continuar el viaje.

Turismo: cómo impacta en Mendoza el furor por los viajes a Chile
Turismo: cómo impacta en Mendoza el furor por los viajes a Chile

Cómo tramitar el SOAPEX

El SOAPEX protege exclusivamente a las personas involucradas en accidentes de tránsito, cubriendo casos de muerte, lesiones e incapacidad permanente, pero no contempla ningún tipo de daño material que pueda sufrir el vehículo.

- El trámite debe realizarse únicamente a través de aseguradoras habilitadas en Chile, no en Argentina, y se recomienda gestionarlo de manera anticipada y online.

- Para completarlo es necesario contar con los datos del vehículo, la información del conductor y las fechas exactas de permanencia en el país vecino.

- El valor de la póliza varía según la cantidad de días contratados. Como referencia, una cobertura de aproximadamente 15 días ronda los 12 dólares y cubre hasta 300 Unidades de Fomento, equivalentes a cerca de 12 millones de pesos.

