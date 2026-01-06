6 de enero de 2026 - 20:53

Cómo pagar en Chile si te vas de viaje: métodos y consejos para tener en cuenta

Los precios en Chile pueden variar según el método de pago y el tipo de cambio. También se deben tener en cuentas algunas precauciones antes de viajar.

Dólar turismo: ¿se puede gastar más de USD 300 sin pagar impuestos usando tarjetas de distintos bancos? / Foto: Web

Viajar a Chile en 2026 exige definir con anticipación cómo pagar, porque la elección del medio de pago determina cuánto se encarecen o se abaratan las vacaciones, a partir de una relación cambiaria donde cada peso chileno equivale aproximadamente a 1,67 pesos argentinos, en un contexto de recargos vigentes sobre los consumos realizados en el exterior.

El valor de referencia surge de un dólar oficial en Argentina de 1.500 pesos y una cotización promedio en Chile de 900 pesos chilenos por dólar. Sobre esa base, se puede aplicar un cálculo mental rápido para estimar precios mientras se recorren comercios o restaurantes.

La regla del 67

La llamada “regla del 67%” consiste en sumar un 67% al valor que figura en pesos chilenos para obtener una aproximación del precio final en pesos argentinos. Este método permite evaluar de inmediato si un producto o servicio resulta conveniente sin necesidad de hacer conversiones complejas.

El costo real, sin embargo, depende del medio de pago elegido.

Las variaciones de precios según el método de pago

- En términos de conveniencia, el método más eficiente es la tarjeta de débito vinculada a una cuenta en dólares, ya que el tipo de cambio ronda los 1,63 pesos argentinos por cada peso chileno. Esta opción evita intermediarios y reduce el impacto de los recargos. Es indispensable verificar que el débito se realice desde la cuenta en dólares, porque si se descuenta desde la cuenta en pesos, el valor asciende a aproximadamente 2,12 pesos argentinos por peso chileno debido al impuesto del 30%.

- En segundo lugar se ubica el dólar billete cambiado directamente en Chile, con una cotización promedio de 1,66 pesos argentinos por peso chileno, lo que lo convierte en una alternativa sólida para quienes ya disponen de dólares en efectivo. La tarjeta de crédito abonada en dólares ocupa el tercer puesto, con valores similares al débito, siempre que se descuenten los impuestos del resumen y se cancele únicamente el consumo en moneda extranjera antes del vencimiento.

Más atrás quedan los pesos chilenos adquiridos en Argentina, cuyo promedio ronda los 1,80 pesos argentinos por unidad, y los pesos argentinos cambiados en Chile, que alcanzan aproximadamente 1,85, lo que los convierte en las opciones menos favorables para el bolsillo.

Los avisos antes de viajar

Antes de cruzar la frontera resulta imprescindible realizar tres verificaciones técnicas.

- Es necesario informar el viaje al banco y a las emisoras de tarjetas para evitar bloqueos de seguridad.

- Habilitar el débito en dólares desde el home banking para que los consumos se descuenten de la caja de ahorro correspondiente.

- Confirmar la clave de compra, ya que en muchos comercios chilenos se solicita un PIN para operar con tarjeta de débito.

