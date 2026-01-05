Rebajas de ZARA Chile: cómo comprar desde Argentina y aprovechar los descuentos del 50%

as rebajas de ZARA en Chile ya están vigentes y vuelven a ubicarse entre las más buscadas por los argentinos que quieren renovar el placard sin gastar de más. Los descuentos llegan hasta el 50% y aplican tanto para compras online como en locales físicos.

Además, es posible comprar desde Argentina a través de la web de ZARA Chile y retirar el pedido en tienda o enviarlo al hospedaje, una alternativa muy elegida por quienes viajan a la costa chilena durante el verano.

Las rebajas de ZARA Chile comenzaron el 26 de diciembre e incluyen indumentaria de mujer, hombres y niños . Para ver los precios correctos, el paso clave es buscar “ZARA Chile” en el navegador y, una vez dentro de la web, seleccionar Chile y no Argentina cuando el sitio consulta la ubicación.

Al inicio de la página aparece un cartel verde de rebajas , desde donde se puede acceder a todas las secciones con descuentos del 40% y 50% . Entre los precios más destacados se encuentran jeans para mujer desde 22.990 pesos chilenos , camisas para hombre desde 29.990 y, en la línea infantil, conjuntos de jogging por 12.990 y remeras desde 8.990 pesos chilenos .

Tomando el tipo de cambio en Chile de 880 pesos chilenos por dólar , un jean de 22.990 pesos chilenos equivale a USD 26,1 , lo que llevado a pesos argentinos a un dólar de $1.495 representa aproximadamente $39.020 argentinos .

Jean

Una camisa de hombre de 29.990 pesos chilenos equivale a USD 34,1, es decir unos $50.980 argentinos.

Camisa

En niños, un conjunto de jogging de 12.990 pesos chilenos ronda los USD 14,8, cerca de $22.120 argentinos, mientras que una remera de 8.990 pesos chilenos equivale a USD 10,2, unos $15.250 argentinos.

Niños

Las promociones incluyen prendas de temporadas recientes y pasadas, aunque encontrar talle y color puede requerir tiempo y paciencia.

Cómo comprar en ZARA Chile paso a paso desde Argentina

Comprar en ZARA Chile desde Argentina es posible y relativamente sencillo. El primer paso es crear una cuenta en la tienda online, algo que se puede hacer sin RUT. El sitio solicita un número de teléfono con código chileno (+56), requisito que muchos argentinos resuelven usando el número de un conocido en Chile o el del alojamiento donde se van a hospedar.

Registro ZARA Chile.JPG

Una vez creada la cuenta, es necesario ingresar una dirección dentro de Chile, ya sea para envío a domicilio o retiro en tienda. ZARA Chile permite ambas opciones y el retiro en local suele ser una de las más elegidas por los turistas.

En cuanto a los medios de pago, la tienda online acepta tarjetas de débito y crédito Visa, Mastercard y American Express, además de Gift Cards. Si se paga con débito en dólares, la conversión se hace al tipo de cambio chileno vigente. Si se elige tarjeta de crédito, el consumo se liquida en dólares y, pagando el resumen en moneda estadounidense entre el cierre y el vencimiento, se evita el 30% del impuesto al dólar turista.