Crecen las ventas de motos impulsadas por los delivery y la búsqueda de ingresos extra

El mercado de motos tal vez sea un ejemplo de las transformaciones que se dan en la situación del país y de la llamada economía a dos velocidades. Es que la venta de este tipo de vehículos viene en alza en lo que va del año e, incluso, registró meses récord en patentamientos como fueron marzo y abril.

Sin embargo, si bien parte de ese movimiento vino de la mano de la financiación y de otras posibilidades para los consumidores, otra buena porción se relacionó con la necesidad de encontrar un ingreso extra a través de las aplicaciones de delivery . Las experiencias en los grupos de amigos y conocidos se repiten y cada vez son más las personas que se suman a las app de entrega a domicilio con el fin de sumar un ingreso extra .

Muchos de los que se quedan sin trabajo, además, buscan solventarse a través de estas aplicaciones en donde –en otro segmento con una lógica similar- también entran las de taxis en la llamada “uberización de la economía”. El fenómeno se enmarca en uno más amplio que tiene que ver con la caída del poder adquisitivo, el crecimiento de la búsqueda de un segundo o tercer empleo y también de un mayor desempleo.

Según los últimos datos publicados por el Indec correspondientes al primer cuatrimestre de 2026, en un año se sumaron 10.000 mendocinos desocupados y unos 7.000 más en busca de trabajar más. Del otro lado de estos números se suma una tendencia más global que tiene que ver con el crecimiento del comercio electrónico. Aunque este no alcanza a compensar la caída del consumo general, sí es una modalidad que se utiliza cada vez más ya sea por la apertura importadora ya por cambios en los hábitos de consumo.

Según un informe de Nielsen IQ, una consultora especializada en consumo, el comercio electrónico gana peso en la facturación del canal moderno y registra un crecimiento del 4% en volumen respecto a 2025 para los retailers Brick & Click y de 27% para las apps de delivery. La conjunción de dicho incremento y de la falta de trabajo formal ha impactado de manera positiva en el mercado de motos .

En noviembre se vendieron 40.372 motos, lo que reflejó una baja del 6,18% en comparación con las ventas de octubre. Foto: Gentileza.

Hay que tener en cuenta que, en líneas generales, los modelos más vendidos son los más económicos y utilizados para realizar entregas. En este contexto, el presidente la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), Sebastián Beato, destacó la moto se ha convertido en una herramienta de trabajo accesible así como en una alternativa de transporte personal frente al alza de los pasajes de colectivos.

“Se trata de una tendencia que se ve en los modelos más económicos, que van de 101 cc a 125 cc, cuya participación ha pasado del 63% en 2024 al actual 65,5% durante el primer cuatrimestre del año”. En unidades, ese mismo segmento aumentó de 82.835 en 2024 a 129.710 en 2025 (+ 56,6%) y a 198.075 en 2026 (+52,7%). Con una economía en recesión o con motores de crecimiento heterogéneos, este segmento tuvo un alza de casi 140% en solo dos años.

Biagio Panella, dueño de Panella Motos, relató que su negocio vende toda la línea de Yamaha y Zanella. En este marco, el empresario destacó que hubo un muy buen primer semestre en ventas con meses buenos y otros regulares pero, en líneas generales, datos positivos. Agregó que sus clientes están distribuidos en cuatro rangos claramente marcados: Los que compran por inversión, los que lo hacen para esparcimiento, los que la utilizan para ir de casa al trabajo y también los que la compran para hacer delivery.

Panella agregó que las ventas han estado apalancadas por buenas financiaciones con tarjetas de crédito, bancarias o préstamos prendarios vía DNI. “Además hay un plan de ahorro de Yamaha muy bueno en el que podés financiar el 100% de la moto en 60 meses”, contó el referente quien anticipó que lo que resta el año será bueno con ventas que seguirán en alza.

Las motos de 110 cilindradas en el top de ventas

El último informe publicado por la División Motovehículos de Acara destacó que en mayo se patentaron 66.851 motovehículos. La cifra representó una suba interanual del 25,4% frente a las 53.325 unidades registradas en mayo de 2025. No obstante, en la comparación con abril se observó una desaceleración ya que el volumen de patentamientos cayó 17,8% respecto de las 81.373 unidades contabilizadas el mes anterior.

Con relación a los modelos más vendidos la mayoría son motos de pocas cilindradas por una cuestión de precio y, en muchos casos, porque son ideales para la realización de entregas puerta a puerta. Las motos también se utilizan, en muchos casos, para las compras chicas en las plataformas y no solo para la comida o productos específicos de supermercado.

En cuanto a la participación de los modelos, Honda continuó en el top del mercado con 11.908 unidades, seguida por Gilera con 8.108. El tercer puesto se lo llevó Keller con 8.046 que dejó en el cuarto escalón a Motomel, con 7.747, en un duelo que promete más capítulos. Corven se mantiene en la quinta posición, con 6.276 unidades vendidas. Esta marca desplazó a Zanella del top five en marzo y ha logrado mantenerse.

En el modelo más patentado hay modificaciones en todos los puestos del “top five” con respecto a abril. La Keller KN 110-8, saltó al primer puesto, la Honda Wave 110S quedó segunda y la Gilera Smash fue al tercer puesto. Le siguieron la Motomel B110 y la Corven Energy 110 by Corven.