El Banco Central ya alcanzó su meta de acumulación de dólares para 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no solo alcanzó el objetivo de compra de divisas previsto para 2026, sino que también superó su objetivo al acumular más de US$ 10.000 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) desde el inicio del año.

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De acuerdo con los datos oficiales, la entidad monetaria ya adquirió US$ 10.020 millones , lo que representa el cumplimiento total de la meta fijada en la denominada fase 4 del programa monetario , presentada a fines de 2025.

Cuando se lanzó el nuevo esquema monetario, el Banco Central había establecido un objetivo mínimo de US$ 10.000 millones en compras de divisas durante el año. Siempre con la posibilidad de elevar esa cifra hasta US$ 17.000 millones , dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y de las condiciones del mercado cambiario.

Con las adquisiciones realizadas hasta el momento, el organismo ya alcanzó el piso previsto para todo el año . Además, desde enero la autoridad monetaria intervino prácticamente todos los días en el mercado oficial de cambios. La única excepción fue el 2 de enero.

El Banco Central superó la meta anual de dólares y ya compró más de US$ 10.000 millones.

Cómo evolucionaron las compras mes a mes

El mayor nivel de compras se registró durante abril, cuando el Banco Central adquirió más de US$ 2.700 millones.

El detalle mensual es el siguiente:

Enero: US$ 1.158 millones.

US$ 1.158 millones. Febrero: US$ 1.157 millones.

US$ 1.157 millones. Marzo: US$ 1.671 millones.

US$ 1.671 millones. Abril: US$ 2.770 millones.

US$ 2.770 millones. Mayo: US$ 2.601 millones.

US$ 2.601 millones. Junio: US$ 273 millones hasta el momento.

En la rueda cambiaria más reciente, la entidad presidida por Santiago Basuili adquirió otros US$ 43 millones en el mercado mayorista.

Qué factores podrían impulsar nuevas compras

Desde el Ministerio de Economía consideran que el proceso de acumulación de reservas todavía tiene margen para continuar durante los próximos meses.

El ministro Luis Caputo sostuvo recientemente que las compras de dólares podrían ubicarse entre US$ 17.000 millones y US$ 24.000 millones hacia finales de 2026. La estimación oficial se apoya en la continuidad de una fuerte oferta de divisas proveniente de distintos sectores de la economía.

Banco Central Reservas: el Banco Central cumplió la meta prevista para todo el año.

Por su parte, el economista Marcelo Elizondo consideró que el Banco Central mantendrá su estrategia de intervención cambiaria. Según explicó, una parte importante de las reservas adquiridas se destina posteriormente al pago de compromisos de deuda, por lo que no todo el monto comprado permanece acumulado dentro de las reservas netas del organismo.

El especialista también destacó que aún resta el ingreso de divisas provenientes de exportaciones y de emisiones de deuda realizadas por empresas y gobiernos provinciales. Estos factores podrían ampliar la disponibilidad de dólares en el mercado y facilitar nuevas compras por parte del Banco Central.

Reservas internacionales

Mientras avanzan las adquisiciones de divisas, las reservas internacionales mostraron una leve caída diaria. El stock cerró en US$ 48.414 millones, con una baja de US$ 13 millones respecto de la jornada anterior.

Pese a esa variación puntual, el Gobierno mantiene una visión optimista sobre la evolución de las reservas y considera posible superar ampliamente la meta inicial establecida para este año.