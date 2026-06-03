Cuánto cuesta abrir una heladería Grido en junio de 2026 en el país

La posibilidad de abrir una sucursal de Grido despierta interés entre quienes buscan ingresar al mundo de las franquicias en el país. La marca logró consolidarse como una de las cadenas de heladerías más reconocidas de Argentina, pero la inversión requerida para iniciar el negocio en junio de 2026 plantea un escenario interesante al momento de evaluar este emprendimiento.

Cuánto gana un playero de estación de servicio en junio de 2026 con el aumento

A través de esto, el emprendedor Leo But , creador de “La Tribu Emprendedora”, analizó los números detrás de esta popular franquicia de helados. Los datos permiten tener una referencia concreta sobre el capital que se necesita y las expectativas de rentabilidad que maneja actualmente la marca.

Cada paso es necesario para recuperar la inversión en un plazo razonable.

De acuerdo con la información difundida por Leo But y los datos disponibles de la propia franquicia, el desembolso inicial para instalar una sucursal de Grido ronda los $65 millones sin contemplar mercadería.

A esa cifra debe añadirse el stock inicial de productos, que demandaría aproximadamente $15 millones adicionales. De esta manera, la inversión total estimada asciende a unos $80 millones para comenzar a operar.

Otro aspecto importante es el denominado canon de ingreso

La marca lo calcula en función de una cantidad determinada de helado. En este caso, el equivalente a 500 kilos de helado. No obstante, no se especifica públicamente si ese valor se toma a precio mayorista o minorista.

Además del capital económico, quienes deseen acceder a la franquicia deben cumplir ciertos requisitos vinculados con la ubicación y dimensiones del local. La empresa solicita un espacio de al menos 70 metros cuadrados, superficie considerada adecuada para el funcionamiento del negocio y la atención de clientes.

Qué facturación es necesaria para recuperar la inversión

Uno de los datos que más interés genera es el tiempo estimado para recuperar el dinero invertido. Según la información compartida por la marca, el recupero podría lograrse en alrededor de 18 meses.

para el dinero invertido. Según la información compartida por la marca, el recupero podría lograrse en alrededor de Para alcanzar ese objetivo, sería necesario obtener una rentabilidad mensual superior a los $4 millones. Este dato sirve como referencia para calcular el volumen de ventas requerido.

superior a los Este dato sirve como referencia para calcular el volumen de ventas requerido. Tomando en cuenta los márgenes habituales del sector gastronómico y de las heladerías, el análisis señala que una sucursal debería facturar aproximadamente $25 millones por mes para acercarse a esa meta de recuperación.

costo de heladería Grido El éxito dependerá tanto del respaldo de la marca como de la gestión diaria del emprendimiento. WEB

Abrir una heladería Grido en Argentina durante junio de 2026 necesita de una inversión estimada de $80 millones, incluyendo el stock inicial. Además, es necesario contar con los requisitos mencionados anteriormente para recuperar la inversión en el corto plazo.