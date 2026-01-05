Megaestafa en Reñaca: argentinos pagaron su alquiler y descubrieron que eran departamentos truchos

Si las denuncias de robos a camionetas y pinchazos en la ruta no eran suficientes en este verano, Chile es otra vez noticia por una seguidilla de estafas a turistas argentinos con alojamientos falsos , bajo el nombre "Holiday Reñaca" , en el balneario favorito de los mendocinos en Viña del Mar. Se estima que las víctimas, que van in crescendo a medida que se viralizan las historias, rondan las 200 en total: algunos denunciantes perdieron hasta 1.300 dólares.

En el destape del escándalo fue clave el rol de la pareja de mendocinos Valentina Funes y Facundo Maldonado , quienes trabajan en una corredora inmobiliaria en Reñaca hace cinco años.

Según contó Valentina a Los Andes , el primer caso se conoció el pasado 27 de diciembre, cuando un hombre se acercó al edificio " Holiday Park ", ubicado en calle Angamos al 367, y consultó por el alquiler de "dos departamentos con tres habitaciones" , algo inexistente allí.

"'Acá no hay dos departamentos disponibles, hay uno solo'. Le dije: ' Te han estafado'" , recordó la corredora sobre el diálogo con ese primer damnificado, a quien luego ayudó a relocalizar en otros departamentos que su inmobiliaria ( RyH Propiedades ) tenía en alquiler por esos días.

Lejos de ser un caso aislado, y con la cercanía de los festejos de Año Nuevo, empezaron a multiplicarse más consultas en la recepción del Holiday Park.

Turistas argentinos (y hasta uno de Perú) llegaban en busca del "Holiday Reñaca" tras haber pagado vía online con el enlace enviado por un número de WhatsApp, que gozaba del verificado azul de Meta.

Para lograr su cometido, los estafadores afinaron el procedimiento: habían robado las fotos del aviso de un departamento del Holiday Park que estaba publicado en Booking. Ni las reseñas se salvaron del copiado, ya que los del falso apart hotel "Holiday Reñaca" decían que su puntuación era 9,7, uno de las más altas en la plataforma turística.

Estafas a argentinos con un alquiler de departamento en Reñaca Estafas a argentinos con un alquiler de departamento en Reñaca Gentileza

"Vos entrabas al perfil y veías las reseñas. Te ofrecían, además, un descuento solamente por su web", amplió la mendocina que ayudó a los afectados, en base a lo que le expresaron distintas víctimas.

El sistema fraudulento estaba tan aceitado que al futuro huésped le mandaban una especie de comprobante con un RUT y una razón social (Conference Spa) de la cuenta destino.

De hecho, uno de los denunciantes le dijo a Valentina que había contratado el alojamiento a través de una reconocida agencia de viajes, que derivaba el pago a través de la cuenta de WhatsApp de los estafadores.

El grupo de amigos mendocinos que perdió el dinero de sus vacaciones en Reñaca

El mendocino Ignacio Almenara es uno de los que cayó en la trampa chilena. En diálogo con Los Andes, el joven contó que el año pasado se había alojado en el Holiday Park a través de un particular. Entonces, cuando vio en Instagram el aviso de "Holiday Reñaca", pensó que se trataba del mismo.

"Al ver el verificado, supuse que se había actualizado. Éramos seis personas por 13 noches y hablamos con ese número por WhatsApp. Nos contestaron bastante mal, como ansiosos por cerrar el pago", rememoró.

Tras un descuento del 20%, Nacho y sus amigos transfirieron los 1.328 dólares el 2 de noviembre pasado a fin de asegurarse el lugar para fin de año.

Publicaciones del falso "Holiday Reñaca" denunciado por múltiples estafas a argentinos Publicaciones del falso "Holiday Reñaca" denunciado por múltiples estafas a argentinos Captura web

"Pasaron los días y hasta Navidad no recibimos ninguna instrucción u hora del check in. El martes 30 nos enteramos de la estafa gracias a un posteo de RyH, descubrimos que nadie nos respondía en el WhatsApp del pago y vimos las reseñas negativas en Google Maps de otros argentinos".

Lo primero que hicieron los jóvenes mendocinos fue desconocer, ante el banco, la transferencia de la plata. La sorpresa fue mayor cuando ampliaron información: la ubicación del estafador estaba marcada en la Isla de Pascua.

Si bien ya consiguieron otro alojamiento en el centro de Reñaca, en la mañana de este lunes se acercaron al verdadero Holiday Park, pero apenas les dijeron que el dueño había presentado la denuncia y que el caso ya estaba en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Estiman 200 víctimas en las estafas del falso "Holiday Reñaca"

La corredora Valentina Funes repasó que en otras estafas "los precios eran muy baratos, como 45.000 pesos argentinos, cuando la noche en Reñaca está a 90.000 chilenos ($150.000)".

Otros afectados le comentaron que habían dado con el falso "Holiday Reñaca" por publicidad paga en el feed de Instagram. De hecho, Valentina señaló que los posteos aparecían desde agosto pasado y que, tanto a ella como a su esposo, les llamaban la atención porque no redirigían a una cuenta existente en la red social.

Más allá de acudir a los carabineros, el consejo para las víctimas es desconocer el gasto, guardar toda constancia y esperar los avances de la investigación por parte de la PDI trasandina.

"Calculo que unas 200 familias resultaron afectadas con estas estafas”, afirmó Valentina, quien esta misma mañana seguía reuniendo más testimonios tras su aparición en el noticiero del canal TVN.

Las palabras del estafador: "Sé que deberé pagar en algún momento y lo haré"

Para más indignación a las víctimas, de la gente detrás del "Holiday Reñaca" trucho sólo se conoció en las últimas horas un pedido de disculpas, colgado en la web donde inició el escándalo.

"Reconozco el daño y pido perdón por ello. Sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir".

"No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo", publicó el enigmático responsable.

Su número de teléfono hoy manda a la casilla de mensajes. De la plata, por supuesto, no hay noticias.

Argentinos estafados en Chile con alquileres en Reñaca: el pedido de disculpas del responsable Argentinos estafados en Chile con alquileres en Reñaca: el pedido de disculpas del responsable Gentileza / TVN