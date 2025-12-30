Más "autocuidado" y menos robos que en 2024: qué dicen en Chile sobre los ataques a los argentinos

Los argentinos ahora observan a Chile con otros ojos: antes de ver los precios en Falabella, mejor asegurarse que el complejo del departamento alquilado tenga cochera privada con seguridad permanente o que ni unos lentes de sol queden a la vista dentro del vehículo. Hasta hay quienes volvieron a la maniobra de trabar el volante (o quitarlo) como en los tiempos de antaño.

La maniobra clave de un sanjuanino que evitó el robo de su camioneta en La Serena

Las autoridades trasandinas insisten con medidas de autocuidado , pero tampoco son muy efectivas a juzgar por los recientes casos de inseguridad.

El lunes 22 a la madrugada, una familia sanjuanina denunció el robo de su camioneta Toyota Hilux SRX desde el interior del condominio Mirador del Faro, en La Serena (región de Coquimbo) . El vehículo estaba estacionado a pocos metros de la garita , con alarma y trabavolante. Los ladrones escaparon tras romper el portón principal. Nadie se hizo cargo.

El segundo robo sucedió el pasado viernes, en plena tarde. Eran las 15.30 cuando una cámara de seguridad captó en detalle cómo tres malvivientes se llevaron otra camioneta Toyota en plena Avenida del Mar, la principal de la ciudad balnearia. Las víctimas eran de Mendoza . Ni uno de los transeúntes se percató de la escena.

El último de los hechos tuvo lugar el domingo a la madrugada en Concón (Valparaíso), aunque no en el borde costero, sino en la zona exclusiva y "tranquila" de Bosques de Montemar . El modus operandi fue repetido: delincuentes que actuaron en grupo y le dieron arranque a una Toyota SW4 blanca.

| Roban camioneta a familia mendocina en La Serena, Chile Tres delincuentes robaron una camioneta Toyota de una familia mendocina a plena luz del día en la Avenida del Mar en La Serena, Chile. El robo, ocurrido el viernes, fue captado en video, donde se ve a los sujetos… pic.twitter.com/6x8uAU55Uv

Sus dueños, también mendocinos y con un bebé bajo su cuidado, padecieron unas cinco horas de demora en la comisaría para que les tomaran la denuncia, ya que vía telefónica nunca tuvieron respuesta de Carabineros.

¿Por qué siempre Toyota? Tal como indicó la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, existen bandas criminales organizadas que siguen el flujo turístico y están atentas a las camionetas de los argentinos, blanco perfecto por su buen estado general y por la demora posterior en radicar la denuncia, dando ventaja al accionar delictivo.

Después de ser sustraídos, los vehículos son trasladados con rapidez hacia el norte del país vecino para sacarlos hacia Bolivia y Perú, donde son comercializados en el mercado negro. No sorprende, entonces, que uno de los reclamos de la ciudadanía chilena siga siendo el "colador" en las fronteras con migración desmedida y delitos varios.

Vacaciones en La Serena La Serena, escenario de robos a argentinos Archivo

En Chile hablan de "percepción" de inseguridad y una baja en los robos de vehículos

Del otro lado de la cordillera, las autoridades mencionan el "Plan Verano Seguro", lanzado con el Ministerio de Seguridad, como paliativo para combatir la inseguridad. Mientras que más al norte, en Coquimbo, reconocen el flagelo, pero subrayan que, paradójicamente, hay una baja del 22% en los robos respecto al año pasado.

La directora regional de Sernatur Coquimbo, Ángelica Funes Tapia, dijo a Los Andes que se trabaja de manera coordinada con Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) para hacer efectivo el plan de seguridad de cada verano e igualar el récord del verano 2024-2025, cuando unas 60 mil personas, solamente desde el paso de Agua Negra (San Juan), cruzaron hacia la Cuarta Región.

"Lamentamos profundamente los hechos, es bastante complicado de decir que tenemos este plan, pero se está reforzando para recibir de la mejor manera a nuestros hermanos argentinos como también al turista nacional", manifestó, al reiterar los teléfonos de emergencia *4242 y 145.

"Sabemos que enero es el mes en que más viajan los argentinos, pero el plan dura hasta finales de marzo", sumó. "No estamos ajenos a lo que pasa en destinos mundiales con alto flujo de turistas. No es propio de un país, una región o provincia", aclaró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por I. Municipalidad de La Serena (@muni_laserena)

En La Serena, después de conocerse la seguidilla de robos, el lunes a la tarde hubo una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad con presencia de la alcaldesa Norambuena.

"Hoy día hemos disminuido cerca de un 22% el delito de robo de vehículos respecto al año pasado, eso es algo muy significativo. Han ingresado más de 5.000 argentinos a la zona, que es menos de un 0,006%", relativizó la jefa comunal sobre la inseguridad.

"Hay que tratar de estacionarse en lugares iluminados, en lugares donde uno puede pagar, estacionamientos privados. Si usted va a dejar su vehículo en los costados o en calles en paralela donde sabemos que no hay seguridad, no lo deje ahí, porque finalmente puede que ocurra alguna acción indebida", repasó Norambuena entre los insólitos consejos.

Reunión en La Serena por la inseguridad que sufren los argentinos Reunión en La Serena por la inseguridad que sufren los argentinos Gentileza / Diario de Cuyo

En tanto, más allá del programa de seguridad, desde Valparaíso apelaron de nuevo a las medidas de autocuidado.

"El llamado principal es al autocuidado, no hay medida de seguridad más importante que la que uno mismo adopta. Sobre todo lo decimos con nuestros turistas argentinos que sabemos que vienen en gran cantidad", indicó la directora regional de Valparaíso de la Secretaría de Turismo (Sernatur), Carolina Carrasco.

"El otro día, estuvimos en el paso Los Libertadores entregándoles información de todos los números que son los necesarios para poder tener una estadía segura", añadió, además de repasar las mismas recomendaciones que la Embajada Argentina en Chile dio a conocer. Esas de rechazar ayuda de terceros, evitar salidas con dinero en efectivo o no dejar pertenencias a la vista en los vehículos.

Por último, enfatizó en "preferir los servicios turísticos registrados en la plataforma de Sernatur", con el fin de chequear el alojamiento y que, al arribar a destino en la Quinta Región, no haya sorpresas.

La seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero Carvajal La seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero Carvajal Gentileza

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero Carvajal, amplió que el "Plan Verano Seguro" busca "fortalecer la seguridad pública durante la temporada estival, garantizando la prevención del delito, el resguardo del orden público y la convivencia en espacios turísticos, comerciales y residenciales de alta concurrencia".

Entre las acciones, destacó el aumento de patrullajes preventivos, además del respaldo con drones y controles de alcohol y drogas.

Las zonas de playa apuntadas son el litoral central, Reñaca, Caleta Abarca, el borde costero en Viña del Mar y Concón y lugares turísticos como la zona de la rueda en Viña, los miradores y paseos turísticos en Valparaíso o el Muelle Prat.

De todos modos, la funcionaria insistió en las medidas a tomar por cada turista para que se proteja.

"Como Ministerio de Seguridad nos corresponde velar para que esa experiencia se desarrolle con todos los resguardos posibles (...) Ponemos un especial enfoque en los turistas que nos visitan, pero siempre es importante reforzar la prevención y el autocuidado para que esta experiencia sea positiva y finalmente tengamos permanentemente turistas en nuestra región", dijo.