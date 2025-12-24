La pesadilla de unos argentinos en La Serena: les robaron la camioneta dentro de un condominio privado

Según su denuncia, los delincuentes ingresaron al complejo, se llevaron el vehículo, tiraron el portón y huyeron, además, con 3.500 dólares.

La pesadilla que vivieron argentinos en La Serena: les robaron la camioneta dentro de un condominio privado

La pesadilla que vivieron argentinos en La Serena: les robaron la camioneta dentro de un condominio privado

Con las vacaciones de verano, crece la cantidad de argentinos que cruza a Chile para disfrutar las playas del Pacífico. En las últimas temporadas, el temor que más se repite entre los viajeros es la inseguridad: encerronas, robos, ataques. El último episodio tuvo como protagonista a una familia de San Juan.

Vacaciones en La Serena Avenida del Mar en La Serena Los argentinos vivieron una madrugada de terror durante sus vacaciones en La Serena, en la región de Coquimbo, tras sufrir un violento robo dentro de un condominio privado: según la denuncia, delincuentes les robaron la camioneta, destrozaron el portón y huyeron, además, con 3.500 dólares.

El episodio ocurrió el lunes pasado entre las 00.40 y la 1.00 del lunes en el complejo Mirador del Faro, que cuenta con acceso controlado, guardia de seguridad y cámaras de vigilancia. Aun así, delincuentes ingresaron al predio, sustrajeron la camioneta Toyota Hilux SRX y escaparon tras romper el portón principal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telesol Diario (@telesoldiario) Carolina Ortiz, una de las víctimas, relató al medio sanjuanino Telesol que el vehículo se encontraba estacionado a pocos metros de la garita, con trabavolante y alarma activada.

Según su testimonio, los ladrones permanecieron varios minutos dentro del condominio y escaparon llamativamente sin ser interceptados, pese a la presencia de personal de seguridad y sistemas de monitoreo en funcionamiento. De hecho, sorprende el grado de destrucción al tirar el portón y que los guardias no intervinieran.