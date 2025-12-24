La pesadilla de unos argentinos en La Serena: les robaron la camioneta dentro de un condominio privado

Con las vacaciones de verano, crece la cantidad de argentinos que cruza a Chile para disfrutar las playas del Pacífico. En las últimas temporadas, el temor que más se repite entre los viajeros es la inseguridad: encerronas, robos, ataques. El último episodio tuvo como protagonista a una familia de San Juan.
Los argentinos vivieron una madrugada de terror durante sus vacaciones en La Serena, en la región de Coquimbo, tras sufrir un violento robodentro de un condominio privado: según la denuncia, delincuentes les robaron la camioneta, destrozaron el portón y huyeron, además, con 3.500 dólares.
El episodio ocurrió el lunes pasado entre las 00.40 y la 1.00 del lunes en el complejo Mirador del Faro, que cuenta con acceso controlado, guardia de seguridad y cámaras de vigilancia. Aun así, delincuentes ingresaron al predio, sustrajeron la camioneta Toyota Hilux SRX y escaparon tras romper el portón principal.
Carolina Ortiz, una de las víctimas, relató al medio sanjuanino Telesol que el vehículo se encontraba estacionado a pocos metros de la garita, con trabavolante y alarma activada.
Según su testimonio, los ladrones permanecieron varios minutos dentro del condominio y escaparon llamativamente sin ser interceptados, pese a la presencia de personal de seguridad y sistemas de monitoreo en funcionamiento. De hecho, sorprende el grado de destrucción al tirar el portón y que los guardias no intervinieran.
Además del rodado, los asaltantes se llevaron 3.500 dólares en efectivo, que estaba destinado a cubrir los gastos del viaje y el regreso.
El impacto emocional fue tal que uno de los integrantes de la familia sufrió un fuerte dolor en el pecho y el brazo, por lo que necesitó atención médica urgente. La familia, integrada por dos adultos y tres hijos, quedó varada en Chile y analiza adelantar el regreso, ya sin ánimo de continuar las vacaciones.
La denuncia fue realizada ante Carabineros, que tomó intervención en el caso. Desde la familia advirtieron que la falta de cámaras y controles en la vía pública dificulta la localización de la camioneta robada, aunque compartieron la foto.
"Más allá del daño material, queremos visibilizar lo que pasó, alertar a otros turistas y exigir que se investigue cómo pudo ocurrir un robo de esta magnitud en un lugar que se promociona como seguro", manifestó la mujer tras lo vivido.
Alerta de la Embajada Argentina en Chile por la inseguridad
A través de las redes sociales, las autoridades dieron recomendaciones a los turistas por la seguidilla de robos y hechos de inseguridad en Chile.
En materia de seguridad, se recomienda preferir medios de pago digitales (tarjetas de crédito y/o débito) en lugar de dinero en efectivo.
En el caso de sufrir una pinchadura de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común.
También se recomienda evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros.
Preferir el uso de estacionamientosprivados, sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista.
Cuidar las pertenencias, sobre todo en centros comerciales y lugares masivos.
Evitar el uso del celular en la vía pública.
A los fines de prevenir eventuales problemáticas en materia de salud, se sugiere al turista ingresar a Chile con seguro médico internacional con cobertura durante toda su estadía.