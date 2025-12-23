Cada vez ganan más protagonismo: 5 destinos poco conocidos de Chile para visitar este verano

Chile se afianza como una de las opciones más atractivas de la región para quienes buscan viajes distintos a los circuitos tradicionales y experiencias alejadas del turismo masivo. La diversidad de climas, paisajes y culturas permite descubrir destinos con identidad propia que todavía conservan un perfil auténtico, ideales para una escapada que combine naturaleza, historia y vida local.

Un análisis realizado con inteligencia artificial evaluó alternativas a lo largo del país y seleccionó cinco destinos que destacan por su valor paisajístico, sus tradiciones y su oferta cultural. La propuesta invita a conocer una versión distinta de Chile, con pueblos y ciudades que ofrecen experiencias intensas sin la saturación de los destinos más concurridos.

Las playas de Chile atraen a miles de mendocinos que buscan descansar y aprovechar el tipo de cambio / Gentileza

En el sur del país, en plena Cordillera de los Andes, Pucón se presenta como un polo de naturaleza y aventura. Lagos, bosques y montañas conforman un entorno ideal para el turismo activo. Senderismo, rafting, esquí y termas naturales forman parte de una agenda disponible durante todo el año. El Volcán Villarrica domina el paisaje y se transforma en un punto de atracción permanente para quienes disfrutan del trekking y las caminatas de montaña.

Valparaíso se distingue por su identidad bohemia y artística. Sus cerros coloridos, murales y escaleras infinitas convierten cada recorrido en una experiencia cultural. La tradición portuaria convive con el arte urbano, la música y una vida nocturna dinámica. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad combina historia, arquitectura y una impronta cultural fuerte que la posiciona como un destino urbano con personalidad propia.

- San Pedro de Atacama – Región de Antofagasta

En el corazón del desierto de Atacama, el más árido del planeta, San Pedro despliega paisajes que parecen irreales. El Valle de la Luna, los géiseres del Tatio y las lagunas altiplánicas conforman un escenario natural impactante. A esto se suma una cultura ancestral vigente y una arquitectura de adobe que refuerza su identidad. El cielo despejado convierte al pueblo en un punto clave para el astroturismo, una propuesta que gana cada vez más seguidores.

Un pueblo con herencia alemana

- Frutillar – Región de Los Lagos

A orillas del Lago Llanquihue y con el Volcán Osorno como telón de fondo, Frutillar ofrece una postal marcada por la calma y la herencia alemana. La arquitectura y la gastronomía reflejan esa influencia, mientras que su perfil cultural se fortalece con eventos musicales de renombre. Es una opción ideal para quienes buscan paisajes, tranquilidad y una experiencia cultural distinta en el sur de Chile.

- Chiloé – Región de Los Lagos

Chiloé se destaca como uno de los territorios más singulares del país. Su identidad se construye a partir de la mitología local, las iglesias de madera declaradas Patrimonio de la Humanidad y una gastronomía tradicional muy arraigada. Bosques, humedales y costas salvajes completan un entorno natural que invita a bajar el ritmo. Las leyendas y costumbres aportan un aire místico que convierte a la isla en un destino único para quienes buscan historia viva y conexión con la naturaleza.