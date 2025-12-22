Piden precaución al circular por Ruta 7 camino a Chile por un choque en solitario

Se registró un accidente en solitario sobre Ruta Nacional N° 7, en el sentido Polvaredas, Punta de Vacas.
Según la información preliminar, el conductor sufrió golpes, pero se encuentra consciente. El vehículo quedó detenido en la banquina.
En el lugar trabajan Policía, G.U.M. y Gendarmería Nacional.
Se solicita circular con extrema precaución, ya que el tránsito se encuentra asistido en la zona.