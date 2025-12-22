22 de diciembre de 2025 - 11:53

Piden precaución al circular por Ruta 7 camino a Chile por un choque en solitario

Según la información preliminar, el conductor sufrió golpes, pero se encuentra consciente. El vehículo quedó detenido en la banquina.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Se registró un accidente en solitario sobre Ruta Nacional N° 7, en el sentido Polvaredas, Punta de Vacas.

En el lugar trabajan Policía, G.U.M. y Gendarmería Nacional.

Se solicita circular con extrema precaución, ya que el tránsito se encuentra asistido en la zona.

