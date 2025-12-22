Piden precaución al circular por Ruta 7 camino a Chile por un choque en solitario

Según la información preliminar, el conductor sufrió golpes, pero se encuentra consciente. El vehículo quedó detenido en la banquina.

Se registró un accidente en solitario sobre Ruta Nacional N° 7, en el sentido Polvaredas, Punta de Vacas.

Según la información preliminar, el conductor sufrió golpes, pero se encuentra consciente. El vehículo quedó detenido en la banquina.

En el lugar trabajan Policía, G.U.M. y Gendarmería Nacional.

Se solicita circular con extrema precaución, ya que el tránsito se encuentra asistido en la zona.