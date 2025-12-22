Luis Miguel está cerca de Mendoza: la sorpresiva visita del cantante y un cambio físico notorio

Sin aviso de show, el cantante arribó a Chile por motivos personales: negocios por una viña y clínica de células madre.

El famoso cantante Luis Miguel sorprendió este fin de semana a sus fanáticos con una visita a Chile por motivos personales y ajenos a su carrera musical. Distintos registros fotográficos y videos difundidos durante el fin de semana confirmaron el arribo del cantante a la capital Santiago, donde no se lo vio vinculado a shows.

Las primeras imágenes fueron compartidas por la periodista trasandina Paula Escobar en su cuenta de Instagram. “Luego de dos años, Luis Miguel regresa a Santiago de Chile”, escribió. Y agregó: “La data dura: Luis Miguel Gallego Basteri, según el documento de ingreso, llegó a las 9 AM (del sábado) con otras 5 personas. Entre ellas, su hermano Alejandro, desde Puerto Vallarta”.

Además, un video que circuló en redes sociales lo mostró en un restaurante de Vitacura, donde saludó a fanáticos e incluso abrazó a dos niños, algo inusual para Luis Miguel, conocido por su rechazo al contacto con el público y escasas fotos. El encuentro ocurrió el sábado, según el registro.

Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez aportó más detalles sobre la visita. “Llegó en la mañana (del sábado), se mantiene acá hasta el martes. Vino con un amigo doctor de él”, señaló en una story de Instagram. Según explicó, el vínculo estaría relacionado con “una clínica de células madre”, donde el intérprete de "Suave" ya realizó tratamientos.

Luis Miguel durante su llegada sorpresa a Chile el 20 de diciembre de 2025 Luis Miguel durante su llegada sorpresa a Chile el 20 de diciembre de 2025 Instagram “Vino por eso y también por aprovechar de ver el tema del negocio de su viña… No vino a un evento, vino por temas personales y se queda hasta el martes”, dijo la comunicadora chilena al respecto.