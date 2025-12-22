22 de diciembre de 2025 - 08:24

Luis Miguel está cerca de Mendoza: la sorpresiva visita del cantante y un cambio físico notorio

Sin aviso de show, el cantante arribó a Chile por motivos personales: negocios por una viña y clínica de células madre.

Sin show agendado: Luis Miguel llegó a Chile sorpresivamente

Sin show agendado: Luis Miguel llegó a Chile sorpresivamente

Foto:

Captura
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El famoso cantante Luis Miguel sorprendió este fin de semana a sus fanáticos con una visita a Chile por motivos personales y ajenos a su carrera musical. Distintos registros fotográficos y videos difundidos durante el fin de semana confirmaron el arribo del cantante a la capital Santiago, donde no se lo vio vinculado a shows.

Leé además

El vino mendocino que elogió Shakira y asoció a una emblemática canción

Los secretos del vino mendocino que Shakira eligió y asoció a una emblemática canción: sorpresa en la bodega

Por Nico Nicolli
Cristian Castro en exclusivo con Diario Los Andes

Cristian Castro en exclusiva con Los Andes: "Quiero hacer una canción para Mendoza"

Por Flavio Alegre

Las primeras imágenes fueron compartidas por la periodista trasandina Paula Escobar en su cuenta de Instagram. “Luego de dos años, Luis Miguel regresa a Santiago de Chile”, escribió. Y agregó: “La data dura: Luis Miguel Gallego Basteri, según el documento de ingreso, llegó a las 9 AM (del sábado) con otras 5 personas. Entre ellas, su hermano Alejandro, desde Puerto Vallarta”.

Además, un video que circuló en redes sociales lo mostró en un restaurante de Vitacura, donde saludó a fanáticos e incluso abrazó a dos niños, algo inusual para Luis Miguel, conocido por su rechazo al contacto con el público y escasas fotos. El encuentro ocurrió el sábado, según el registro.

Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez aportó más detalles sobre la visita. “Llegó en la mañana (del sábado), se mantiene acá hasta el martes. Vino con un amigo doctor de él”, señaló en una story de Instagram. Según explicó, el vínculo estaría relacionado con “una clínica de células madre”, donde el intérprete de "Suave" ya realizó tratamientos.

Luis Miguel durante su llegada sorpresa a Chile el 20 de diciembre de 2025
Luis Miguel durante su llegada sorpresa a Chile el 20 de diciembre de 2025

Luis Miguel durante su llegada sorpresa a Chile el 20 de diciembre de 2025

“Vino por eso y también por aprovechar de ver el tema del negocio de su viña… No vino a un evento, vino por temas personales y se queda hasta el martes”, dijo la comunicadora chilena al respecto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El romántico momento entre Agustín Monzón y Julieta Rossi, la expareja de Fernando Báez Sosa.

El romántico momento entre Agustín Monzón y Julieta Rossi, la expareja de Fernando Báez Sosa

Por Redacción Espectáculos
en medio de otro romance, una foto reaviva la reconciliacion entre evangelina anderson y martin demichelis

En medio de "otro romance", una foto reaviva la reconciliación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Por Redacción Espectáculos
Histórica pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte.

Flor Vigna ganó el histórico duelo ante Mica Viciconte y se quedó con la pelea en Párense de Manos III

Por Redacción Espectáculos
La nueva miniserie de HBO Max adictiva de seis capítulos.

En apenas 6 capítulos: la nueva serie de HBO Max que impacta con un thriller oscuro

Por Redacción Espectáculos