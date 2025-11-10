Cristian Castro fue visto en Mendoza con una mujer que no es su prometida: ¿una fan?

Durante su visita por la provincia, crecieron los rumores de separación entre el cantante mexicano y su novia, con quien se había comprometido hace solo una semana

Cristian Castro fue visto con una fan tras su visita a Mendoza. Crecen rumores de ruptura tras el anuncio de su compromiso junto a Mariela Sánchez.

El cantante mexicano Cristian Castro disfruta de unos días en la provincia de Mendoza, donde fue visto y capturado por fanáticos en puntos emblemáticos. Por ejemplo, un reconocido café de Ciudad, el Parque General San Martín y en el Santuario Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en El Challao.

cristian castro medoza Sin embargo, su visita se vio envuelta en una fuerte polémica. A pesar de haber anunciado su compromiso con la cordobesa Mariela Sánchez hace apenas una semana, con fecha prevista para el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, el artista fue visto con otra mujer.

Cristian Castro fue visto junto a una fan La filmación que desató el escándalo fue difundida por Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, quien compartió las imágenes en sus redes sociales y escribió: “Cristian Castro caminando por Mendoza con una morocha que no es Mariela Sánchez. Me cuentan que es una formoseña del club de fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol. No entiendo nada, hace nada anunció su boda”.

Luego de que el video circulara en redes, Mariela Sánchez fue contactada por el programa Puro Show (El Trece) y dió más detales de la situacion. La cordobesa confirmó que se enteró de la noticia por los medios y que Cristian había abandonado su casa días atrás.

“No sabía nada de esto. Me estoy enterando por ustedes. Estoy muy triste. Cristian se fue de casa hace cuatro días y me quedé helada con el video. A esa chica la vi en Carlos Paz cuando vino con el club de fans. Qué te puedo decir… estoy muy triste”, expresó Mariela.