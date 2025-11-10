Lionel Messi apareció por sorpresa en el video romántico de una pareja y el momento se volvió viral

Una pareja en Barcelona vivió un momento que se convirtió en la envidia de miles de personas. Mientras se encontraban en una noche de cita romántica, grabaron un video para TikTok justo cuando el futbolista Lionel Messi cruzó detrás de ellos caminando.

La situación se difundió rápidamente en redes sociales, destacando el inesperado encuentro de los jóvenes con el número 10 argentino .

El video ganó gran popularidad desde su publicación. Sobre las imágenes, los protagonista escribieron: “ Le pides salir a tu pareja el 9/11 con un ramito violeta y parece Messi para hacerlo inolvidable”.

Durante la grabación, se observa al joven entregando flores a su pareja cuando Messi, aparece caminando detrás de ellos a poca distancia. El clip registró las caras de asombro y alegría de los fans.

El video viral superó rápidamente las 500 mil reproducciones y generó cientos de comentarios de fanáticos del jugador, quienes opinaron sobre que habrían hecho en esa situación.

“Yo agarrando el ramo de flores para llevárselo a Messi” fue uno de los comentarios más destacados. Otros opinaron: “HERMANO ES LA SUERTE DE TU VIDA ESTO” , “Creo que tienes el vídeo más increíble de la historia.” y “Cuando estás con tu novia y pasa el amor de tu vida” .

La visita inesperada de Messi en Barcelona

Este video se da en un contexto muy especial, ya que el exjugador del FC Barcelona se encontraba en la ciudad catalana por primera vez en cuatro años sin pisar oficialmente el Camp Nou.

El propio Lionel Messi compartió imágenes de su paso por el estadio a través de sus redes sociales,. En su publicación expresó: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo“.