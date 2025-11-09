9 de noviembre de 2025 - 09:07

Messi, imparable: Inter Miami goleó 4 a 0 a Nashville y se metió entre los cuatro mejores de la MLS

El astro argentino brilló este sábado con un doblete y una asistencia (400) al extombino, Tadeo Allende, quien también tuvo su noche soñada. Inter se enfrentará a Cincinnati por un lugar en la final. Así fueron los goles.

Lionel Messi tras convertir su primer gol en el encuentro contra el Nashville SC.

Lionel Messi tras convertir su primer gol en el encuentro contra el Nashville SC.

Foto:

@InterMiamiCF
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lionel Messi volvió a brillar en la MLS con una actuación sobresaliente que condujo a Inter de Miami a una contundente victoria 4-0 frente a Nashville SC. El conjunto de Florida avanzó así a las semifinales de la Conferencia Este y dio un paso importante en su objetivo de pelear por el título.

Leé además

El polémico reloj de Antonella Roccuzzo.

Cuánto cuesta el lujoso reloj de Antonela Roccuzzo que le provocó un incómodo momento

Por Redacción Espectáculos
La periodista de Mendoza que le hace marca personal a Messi en Miami y brilla en medios de todo el mundo

La periodista de Mendoza que le hace "marca personal" a Messi en Miami

Por Ignacio de la Rosa

El partido se disputó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y tuvo al rosario como protagonista desde el inicio. A los 10 minutos abrió el marcador con un remate cruzado tras capturar un rebote del extombino Tadeo Allende, dejando sin reacción al arquero Joe Willis.

De esta forma, el mejor futbolista del mundo logró llegar a las 400 asistencias en su carrera, contando clubes y selección. Gracias a esta victoria, Inter se enfrentará a Cincinnati por un lugar en la final de su zona, en busca del título de la liga norteamericana.

Actuación brillante de Lionel Messi: así fueron sus goles

El conjunto dirigido por Javier Mascherano controló el partido a placer. Messi fue víctima de faltas constantes, manejó cada pelota parada y estuvo cerca del segundo con un tiro libre que se desvió en la barrera. Tras el anuncio de que estará en el Mundial 2026, el astro argentino demostró que sigue vigente.

Embed

A los 32 minutos volvió a ser protagonista, esta vez como asistidor, al dejarle un pase perfecto a Baltasar Rodríguez, cuyo remate salió apenas junto al palo. El dominio era total y, antes del descanso, llegó el merecido 2-0: Mateo Silvetti asistió al rosarino, que empujó la pelota para firmar su doblete.

Embed

Transcurso del partido: Messi enfurecido

En el inicio del complemento, Nashville encontró lo que parecía ser el descuento a través de Sam Surridge, pero el árbitro lo anuló de inmediato por una infracción previa sobre Maximiliano Falcón. Ese golpe terminó de sacar del partido a la visita, que ya no encontró caminos claros.

El golpe final llegó a los 27 minutos, en una jugada que reflejó el talento colectivo de Inter Miami: Messi combinó en pared con Jordi Alba, el español desbordó y jugó hacia atrás para Allende, que empujó la pelota para el 3-0. Apenas segundos después, el ex Talleres volvió a marcar.

Embed

Esta vez, Messi lo habilitó con un pase filtrado y el cordobés definió con una vaselina deliciosa por encima del arquero, completando el 4-0 y liquidando cualquier esperanza de Nashville. Fue un tramo de inspiración total del capitán y una muestra de eficacia arrolladora del local.

Embed

Avance a semifinal

La clasificación llega en un contexto particular para Inter Miami. El equipo necesitaba mostrar carácter tras el golpe sufrido ante Atlanta en los playoffs de la temporada anterior y buscaba por primera vez meterse en semifinales de Conferencia. Y lo hizo con autoridad, incluso sin poder contar con Luis Suárez, suspendido por conducta antideportiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pese al golazo de la Pulga en los últimos minutos del encuentro al Inter no le alcanzó para cerrar la serie.

Messi marcó un golazo, pero Inter Miami cayó ante Nashville y habrá tercer partido

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto subió dos posiciones y largará 16° en el GP de Brasil

Por Nicolás Salas
Estos son los jugadores que vistieron las camisetas de Boca y River

Los 102 jugadores que vistieron las camisetas de Boca y River en la historia del Superclásico

Por Cristian Reta
La Selección Argentina Sub 17 aplastó a Fiyi

Con un hat-trick de Ojeda, la Selección Argentina aplastó a Fiyi en el Mundial Sub-17

Por Nicolás Salas