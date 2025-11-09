Messi, imparable: Inter Miami goleó 4 a 0 a Nashville y se metió entre los cuatro mejores de la MLS

Lionel Messi volvió a brillar en la MLS con una actuación sobresaliente que condujo a Inter de Miami a una contundente victoria 4-0 frente a Nashville SC . El conjunto de Florida avanzó así a las semifinales de la Conferencia Este y dio un paso importante en su objetivo de pelear por el título.

El partido se disputó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y tuvo al rosario como protagonista desde el inicio. A los 10 minutos abrió el marcador con un remate cruzado tras capturar un rebote del extombino Tadeo Allende, dejando sin reacción al arquero Joe Willis.

De esta forma, el mejor futbolista del mundo logró llegar a las 400 asistencias en su carrera , contando clubes y selección. Gracias a esta victoria, Inter se enfrentará a Cincinnati por un lugar en la final de su zona , en busca del título de la liga norteamericana.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano controló el partido a placer. Messi fue víctima de faltas constantes, manejó cada pelota parada y estuvo cerca del segundo con un tiro libre que se desvió en la barrera. Tras el anuncio de que estará en el Mundial 2026, el astro argentino demostró que sigue vigente.

A los 32 minutos volvió a ser protagonista, esta vez como asistidor, al dejarle un pase perfecto a Baltasar Rodríguez, cuyo remate salió apenas junto al palo. El dominio era total y, antes del descanso, llegó el merecido 2-0: Mateo Silvetti asistió al rosarino, que empujó la pelota para firmar su doblete.

MAIS UM GOL DO MELHOR DO MUNDO!!!



SIMPLESMENTE 8 GOLS NOS ÚLTIMOS 4 JOGOS!

pic.twitter.com/2ql3YyQbP5 — Portal Messi (@PortalMessi) November 9, 2025

Transcurso del partido: Messi enfurecido

En el inicio del complemento, Nashville encontró lo que parecía ser el descuento a través de Sam Surridge, pero el árbitro lo anuló de inmediato por una infracción previa sobre Maximiliano Falcón. Ese golpe terminó de sacar del partido a la visita, que ya no encontró caminos claros.

El golpe final llegó a los 27 minutos, en una jugada que reflejó el talento colectivo de Inter Miami: Messi combinó en pared con Jordi Alba, el español desbordó y jugó hacia atrás para Allende, que empujó la pelota para el 3-0. Apenas segundos después, el ex Talleres volvió a marcar.

ASÍ FUE EL TERCERO DE INTER MIAMI: gran jugada de Jordi Alba y asistencia a Tadeo Allende para el 3-0 parcial ante Nashville.



@MLS on Apple pic.twitter.com/J6nuhkGKl1 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

Esta vez, Messi lo habilitó con un pase filtrado y el cordobés definió con una vaselina deliciosa por encima del arquero, completando el 4-0 y liquidando cualquier esperanza de Nashville. Fue un tramo de inspiración total del capitán y una muestra de eficacia arrolladora del local.

LA ASISTENCIA NÚMERO 400 DE MESSI EN SU CARRERA.



LOCURA.pic.twitter.com/f6RXWmN6nY — Joaconel. (@Joaconel) November 9, 2025

Avance a semifinal

La clasificación llega en un contexto particular para Inter Miami. El equipo necesitaba mostrar carácter tras el golpe sufrido ante Atlanta en los playoffs de la temporada anterior y buscaba por primera vez meterse en semifinales de Conferencia. Y lo hizo con autoridad, incluso sin poder contar con Luis Suárez, suspendido por conducta antideportiva.