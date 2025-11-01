Messi marcó un golazo, pero Inter Miami cayó ante Nashville y habrá tercer partido

El equipo de Javier Mascherano perdió 2 a 1 como visitante por los octavos de final de la MLS. Messi descontó, pero Nashville forzó el tercer choque que se jugará en Miami.

Pese al golazo de la Pulga en los últimos minutos del encuentro al Inter no le alcanzó para cerrar la serie.

Inter Miami no pudo cerrar la clasificación y cayó 2 a 1 ante Nashville en el partido de vuelta de los octavos de final de la Major League Soccer 2025. En un encuentro intenso y cargado de polémicas, el equipo local se impuso con goles de Sam Surridge y Josh Bauer, mientras que Lionel Messi descontó sobre el final con un golazo que no alcanzó para evitar el tercer y decisivo duelo.

El conjunto de Messi sufrió desde el inicio la presión alta de los Coyotes, que aprovecharon un discutido penal para abrir el marcador. A los 25 minutos, el árbitro sancionó una infracción sobre Surridge dentro del área y, tras la revisión del VAR, el propio delantero inglés cambió la falta por gol.

¡¡QUE MANERA DE PEGARLE A LA PELOTA, LEO!! Fierrazo a pura bronca de MESSI, desde el borde del área, para el 1-2 final del Inter Miami ante Nashville por el 2° partido de los octavos de la #MLS.



@MLS on Apple pic.twitter.com/cEbuP5HiWq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025 Antes del descanso, un rebote tras un tiro de esquina encontró a Bauer bien ubicado en el área chica para empujar la pelota y ampliar la diferencia.

En el complemento, Inter Miami intentó reaccionar con Messi como conductor y protagonista. El capitán argentino tuvo varias oportunidades hasta que, a los 90 minutos, sacó un potente disparo desde fuera del área que se clavó en el ángulo y decoró el resultado con una joya marca registrada.