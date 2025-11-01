Messi marcó un golazo, pero Inter Miami cayó ante Nashville y habrá tercer partido

Inter Miami no pudo cerrar la clasificación y cayó 2 a 1 ante Nashville en el partido de vuelta de los octavos de final de la Major League Soccer 2025. En un encuentro intenso y cargado de polémicas, el equipo local se impuso con goles de Sam Surridge y Josh Bauer, mientras que Lionel Messi descontó sobre el final con un golazo que no alcanzó para evitar el tercer y decisivo duelo.
El conjunto de Messi sufrió desde el inicio la presión alta de los Coyotes, que aprovecharon un discutido penal para abrir el marcador. A los 25 minutos, el árbitro sancionó una infracción sobre Surridge dentro del área y, tras la revisión del VAR, el propio delantero inglés cambió la falta por gol.
Antes del descanso, un rebote tras un tiro de esquina encontró a Bauer bien ubicado en el área chica para empujar la pelota y ampliar la diferencia.
En el complemento, Inter Miami intentó reaccionar con Messi como conductor y protagonista. El capitán argentino tuvo varias oportunidades hasta que, a los 90 minutos, sacó un potente disparo desde fuera del área que se clavó en el ángulo y decoró el resultado con una joya marca registrada.
El gol encendió una leve esperanza en los minutos finales, pero no fue suficiente para forzar los penales. Con la serie igualada, el pasaje a los cuartos de final se definirá el próximo sábado 8 de noviembre en Miami, en lo que promete ser una noche de máxima tensión y expectativa.