Turismo Carretera: Julián Santero terminó sexto en la clasificación

El Campeonato de Turismo Carretera entra en su etapa decisiva, y Julián Santero , actual escolta en la tabla de posiciones, tiene la mirada puesta en Paraná . Con cada punto contando en la lucha por la Copa de Oro , el piloto mendocino sabe que este domingo será clave para sus aspiraciones.

La jornada de clasificación, disputada bajo un intenso sol en el autódromo de la capital entrerriana, estuvo dominada por Agustín Canapino, quien logró la pole con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport . Sin embargo, Santero se mantuvo entre los protagonistas y asegurará un lugar destacado en la tercera serie, compartiendo la primera fila con Mariano Werner, prometiendo un duelo de alto voltaje.

“Estamos a un paso de la definición y cada carrera es una final. Necesitamos sumar puntos importantes, y Paraná es la oportunidad perfecta para acercarnos al título”, afirmó Santero, consciente de la exigencia de superar a rivales experimentados como Canapino, Rossi y Werner.

Sobre la clasificación, el mendocino fue claro: “ Siempre es bueno mantenerse en las primeras filas, es una buena clasificación, pero como nuestro objetivo es ganar y descontar en el campeonato, no nos deja del todo conformes . En cualquier otra situación un sexto puesto sería positivo, pero hoy nos deja con el vaso medio lleno”, explicó el mendocino.

Santero destacó la necesidad de sumar victorias en un circuito tan exigente: “Ni hablar que necesitamos ganar y solo quedan tres fechas. Arrancando sexto con seis décimas de diferencia no es del todo alentador, pero trabajaremos para ver si en carrera podemos mejorar el ritmo”, aseguró el actual campeón.

image Agustín Canapino volvió hacer la pole y nuevamente le saco puntos de ventaja al mendocino en el campeonato. Actc.

Consciente de la dificultad de la largada, el piloto de Guaymallén analizó su estrategia para la serie: “Es una largada que se puede intentar por afuera o con un tijera. El año pasado también me tocó largar la serie con Mariano, pero al revés; él por afuera y yo por la cuerda. Habrá que ver cómo se da mañana”, manifestó Santero.

Sobre el riesgo a asumir, Santero fue contundente: “Todavía estoy en una etapa en la que tengo que medir cuánto arriesgar. No puedo ir al ciento por ciento porque podría largar mal en la final y perder la oportunidad de ganar. En la serie hay que ser un poco conservador, y en la final ahí sí vale la pena arriesgar”.

Con la tercera serie programada para las 11, Santero y Werner medirán fuerzas en cinco vueltas que podrían marcar un antes y un después en la definición de la Copa de Oro. Con el autódromo colmado y la pasión del público presente, el Turismo Carretera se prepara para una jornada cargada de emociones, en la que el mendocino tiene la posibilidad de dar un paso decisivo hacia el título que persigue desde el inicio de la temporada.