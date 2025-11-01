1 de noviembre de 2025 - 22:11

Turismo Carretera: Julián Santero terminó sexto en la clasificación

El piloto mendocino, actual escolta del campeonato, largará desde la primera fila en la tercera serie en Paraná y sabe que cada punto cuenta en la lucha por la Copa de Oro. La pole, la hizo el líder, Agustín Canapino.

El piloto mendocino en el clasificador general quedó sexto, pero largará desde la primera línea en la tercera serie mañana: en un gran duelo con Mariano Werner.&nbsp;

El piloto mendocino en el clasificador general quedó sexto, pero largará desde la primera línea en la tercera serie mañana: en un gran duelo con Mariano Werner. 

Foto:

Prensa actc
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El Campeonato de Turismo Carretera entra en su etapa decisiva, y Julián Santero, actual escolta en la tabla de posiciones, tiene la mirada puesta en Paraná. Con cada punto contando en la lucha por la Copa de Oro, el piloto mendocino sabe que este domingo será clave para sus aspiraciones.

Leé además

Rugby. Liceo y Marista dieron un buen espectáculo rugbístico.

Marista otra vez en la final del Regional

Por Gonzalo Tapia
El Pelado recordó a Diego en una conferencia de prensa, en la que manifestó su profundo amor por el Diez, no dudó en calificarlo como el mejor.

"Era la luz de nuestro fútbol": el conmovedor homenaje de Almeyda a Diego

Por Redacción Deportes

La jornada de clasificación, disputada bajo un intenso sol en el autódromo de la capital entrerriana, estuvo dominada por Agustín Canapino, quien logró la pole con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport. Sin embargo, Santero se mantuvo entre los protagonistas y asegurará un lugar destacado en la tercera serie, compartiendo la primera fila con Mariano Werner, prometiendo un duelo de alto voltaje.

“Estamos a un paso de la definición y cada carrera es una final. Necesitamos sumar puntos importantes, y Paraná es la oportunidad perfecta para acercarnos al título”, afirmó Santero, consciente de la exigencia de superar a rivales experimentados como Canapino, Rossi y Werner.

image
Julián Santero y su Ford Mustang buscarán sumar la ansiada victoria en Paraná.

Julián Santero y su Ford Mustang buscarán sumar la ansiada victoria en Paraná.

Sobre la clasificación, el mendocino fue claro: “Siempre es bueno mantenerse en las primeras filas, es una buena clasificación, pero como nuestro objetivo es ganar y descontar en el campeonato, no nos deja del todo conformes. En cualquier otra situación un sexto puesto sería positivo, pero hoy nos deja con el vaso medio lleno”, explicó el mendocino.

Santero destacó la necesidad de sumar victorias en un circuito tan exigente: “Ni hablar que necesitamos ganar y solo quedan tres fechas. Arrancando sexto con seis décimas de diferencia no es del todo alentador, pero trabajaremos para ver si en carrera podemos mejorar el ritmo”, aseguró el actual campeón.

image
Agustín Canapino volvió hacer la pole y nuevamente le saco puntos de ventaja al mendocino en el campeonato.

Agustín Canapino volvió hacer la pole y nuevamente le saco puntos de ventaja al mendocino en el campeonato.

Consciente de la dificultad de la largada, el piloto de Guaymallén analizó su estrategia para la serie: “Es una largada que se puede intentar por afuera o con un tijera. El año pasado también me tocó largar la serie con Mariano, pero al revés; él por afuera y yo por la cuerda. Habrá que ver cómo se da mañana”, manifestó Santero.

Sobre el riesgo a asumir, Santero fue contundente: “Todavía estoy en una etapa en la que tengo que medir cuánto arriesgar. No puedo ir al ciento por ciento porque podría largar mal en la final y perder la oportunidad de ganar. En la serie hay que ser un poco conservador, y en la final ahí sí vale la pena arriesgar”.

Con la tercera serie programada para las 11, Santero y Werner medirán fuerzas en cinco vueltas que podrían marcar un antes y un después en la definición de la Copa de Oro. Con el autódromo colmado y la pasión del público presente, el Turismo Carretera se prepara para una jornada cargada de emociones, en la que el mendocino tiene la posibilidad de dar un paso decisivo hacia el título que persigue desde el inicio de la temporada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador rosarino expresó que el partido de la final por la Copa Argentina será el más importante de su carrera como entrenador. 

Berti prioriza la Copa Argentina: "Es el partido más importante de la historia del club"

Por Sergio Faria
Pese al golazo de la Pulga en los últimos minutos del encuentro al Inter no le alcanzó para cerrar la serie.

Messi marcó un golazo, pero Inter Miami cayó ante Nashville y habrá tercer partido

Por Redacción Deportes
El Rojo logró un gran triunfo frente a su gente en Avellaneda.

Liga Profesional: Independiente se recupera y golea a Atlético Tucumán en Avellaneda

Por Redacción Deportes
Di Carlo se convirtió en nuevo titular de la entidad Millonaria, luego de una elección récord con más de 25 mil votantes.

River tiene nuevo líder: Stefano Di Carlo es el flamante presidente del Millo

Por Redacción Deportes