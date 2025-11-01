1 de noviembre de 2025 - 20:25

Berti prioriza la Copa Argentina: "Es el partido más importante de la historia del club"

El entrenador de Independiente Rivadavia se refirió a la derrota frente a Aldosivi, con un equipo alternativo, y destacó la magnitud histórica de la final que sus dirigidos jugarán el miércoles, en Córdoba frente a Argentinos Jrs.

El entrenador rosarino expresó que el partido de la final por la Copa Argentina será el más importante de su carrera como entrenador. 

Por Sergio Faria

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, analizó la derrota de su equipo por 3 a 1 ante Aldosivi de Mar del Plata, en la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional, dejando en claro que la atención principal estaba puesta en la final de la Copa Argentina, que se jugará el miércoles frente a Argentinos Juniors, en la ciudad de Córdoba.

“Sin dudas, este es el partido más importante de la historia del club y, para mí, el más valioso que voy a dirigir en mi carrera”, afirmó el director técnico rosarino durante la conferencia de prensa, subrayando la trascendencia histórica que tiene la final para la institución azul.

Consultado sobre la estrategia de presentar un equipo alternativo frente a Aldosivi, Berti explicó: “Sí, con la posibilidad de la final, hoy jugamos con futbolistas que no venían siendo titulares. Fue un partido parejo en trámite, Aldosivi aprovechó las oportunidades que tuvo y nosotros generamos varias llegadas, pero no pudimos concretarlas. Hoy fue un partido incómodo porque el miércoles nos jugamos algo único para la institución. Son ventajas que, en el fútbol argentino, no se pueden dar”, aseguró el DT.

Al ser consultado sobre enfrentar a un exclub, el entrenador recordó: “Mar del Plata es una ciudad hermosa, tengo muchos amigos y muy buenos recuerdos allí. Veníamos con la intención de hacer un buen partido, pero alternar tanto el equipo nos costó más de la cuenta”.

Respecto a la trascendencia de la final, Berti fue categórico: “Es el partido más importante de la historia del club. Como les dije a los muchachos, hay que dar vuelta la página y enfocarnos en el miércoles. Son pocos días, pero esta final, hace unos años, hubiera sido impensada para la institución. Tenemos un plantel reducido y, al concentrarnos en la Copa Argentina, descuidamos un poco el torneo, y esa es la realidad. Cuando tenés un plantel corto y competís en doble competencia, pasan estas cosas. Desde el primer momento nos enfocamos en esta Copa y logramos superar obstáculos importantes. Sí, es el partido más importante de mi carrera como entrenador y para el club”.

Con la mirada puesta en la final, Independiente Rivadavia se prepara para un encuentro que podría marcar un hito histórico para la institución Azul.

