Tras el 2-0 en Salta, los futbolistas del equipo del Federal A revelaron su fanatismo por el Xeneize y se llevaron las camisetas de sus rivales como trofeos.

El insólito pedido de un jugador de Chivilcoy a las figuras de Boca: "Ganemos la Séptima".

Boca Juniors superó con solvencia su debut en la Copa Argentina por 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en la provincia de Salta. Más allá del doblete goleador de Adam Bareiro, la jornada quedó marcada por el fervor de los jugadores del equipo bonaerense, quienes vivieron una experiencia inolvidable enfrentando al club de sus amores y uno realizó un insólito pedido.

Para el plantel de Chivilcoy, el resultado deportivo quedó en un segundo plano frente a la carga emotiva de pisar el mismo césped que los profesionales de Primera División. Ramiro Medina, lateral derecho de 24 años y oriundo de Marcos Paz, fue uno de los protagonistas de la noche al confesar que su tarea de marcar a Ángel Romero terminó en un intercambio de camisetas y un pedido especial para el futuro internacional del club.

Embed - 32avos: Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0 El pedido de la Séptima en medio de la cancha La Copa Argentina funciona como un nivelador social y deportivo único en el fútbol nacional. Este torneo permite que jugadores que habitualmente recorren las canchas del ascenso, como el Torneo Federal A, se encuentren cara a cara con las figuras consagradas de la élite. Este mecanismo de competencia directa genera un clima donde la rivalidad profesional convive con la admiración personal, permitiendo que el jugador del equipo menor vea en el partido no solo un obstáculo, sino un puente para acercarse a sus ídolos.

En medio de esa intensidad, Medina relató que aprovechó un parate en el primer tiempo para gestionar el souvenir con el delantero paraguayo. Según explicó el defensor, le pidió la camiseta en pleno campo de juego y Romero accedió sin problemas. Aunque el atacante de Boca debió salir reemplazado por un golpe, el utilero del equipo cumplió con el trato y entregó la prenda a Medina al finalizar el encuentro en Salta.

Embed TRES JUGADORES DE GIMNASIA DE CHIVILCOY E HINCHAS DE BOCA (DOS DE ELLOS) SE LLEVARON CAMISETAS DEL XENEIZE



Mario Dauria la de Belmonte



Ramiro Medina la de Ángel Romero y le pidió LA SÉPTIMA



Matías Rosales, quien hizo Inferiores en Boca, se llevó las de Marchesin,… pic.twitter.com/6uM4NgxDHs — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026 Sin embargo, el lateral no se quedó solo con el intercambio textil. Medina reveló en ESPN que se atrevió a exigirle a los futbolistas de Boca un compromiso para la temporada internacional que se avecina: "Les pedí la Séptima. Por favor que ganemos la Séptima". Esta frase resonó con fuerza debido a que Boca volverá a competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras haber quedado fuera en instancias previas el año pasado.