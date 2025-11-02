River Plate y otra durísima derrota en casa: perdió con Gimnasia de La Plata

River Plate decepcionó, y delante de un Monumental caliente como pocas veces cayó derrotado ante Gimnasia de La Plata por 1 a 0, en el marco de la fecha 14 del Clausura de la Liga Profesional . El único gol de la noche lo anotó Marcelo Torres de penal.

El Millonario salió con el convencimiento de llevarse puesto a su rival, intentando hacerse dueño de la posesión del balón para generar espacios. Antes de los 10 minutos ya había creado dos claras : el doble enganche dentro del área de Subiabre que terminó con un débil disparo, y el centro de Fabricio Bustos que encontró el cabezazo sin dirección de Maximiliano Salas.

Sin embargo, con el correr del reloj se fue desdibujando, y por momentos sucumbió ante la enorme presió n que ejerce el mal momento. Portillo y Castaño no aparecieron como opción de pase, y Quintero pareció muy sólo en la gestación. Así, los centros llovidos y predecibles se hicieron una constante.

El Lobo, por su parte, entendió que era el momento de salir de la cueva y se envalentonó. Trató de adelantarse unos metros en el campo, y hasta estuvo cerca de ponerse en ventaja antes del descanso con una gran acción que terminó en el centro del lateral izquierdo Silva, y el toque desviado de Torres.

Los puntos negativos del elenco local se profundizaron en el inicio del complemento. Para colmo, a purado por llegar al gol pero con pocas ideas para concretarlo, la primera de peligro fue para Gimnasia.

Fue a los 8', cuando Piedrahita llegó hasta el fondo y centró para Merlini, que cuando iba a rematar fue derribado por Portillo. El árbitro Arasa la revisó en el VAR y determinó el penal que Marcelo Torres canjeó por el 1 a 0. Sorpresa total en el Monumental.

Torres puso en ventaja a Gimnasia de La Plata:

Torres cambió penal por gol para el 1-0 de Gimnasia ante River.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

De manera lógica, con la desventaja en el marcador el público de River explotó con reclamos hacia el equipo. El entrenador Marcelo Gallardo comprendió que debía patear el tablero, y metió tres cambios juntos para revitalizar el trámite: adentro Lencina, Meza y Borja.

Si antes de las modificaciones el plan Millonario era tirar centros, con el doble nueve esta búsqueda se profundizó. Así, Acuña conectó con Salas y Borja que cabecearon desviado; Portillo lo tuvo por la vía aérea, aunque Insfrán contuvo sin problemas; y Meza llegó libre de marcas, tirándola por arriba.

La más clara ocurrió a los 36', cuando la defensa visitante despejó a medias un envío de Acuña, y Lautaro Rivero apareció como un delantero más en la medialuna del área para rematar cerquita del palo.

El dueño de casa no pudo doblegar a la abroquelada defensa del Lobo a través del buen juego, que intentó aguantar con uñas y dientes una victoria que vale muchísimo para la lucha por la permanencia. Sobre el final, Suso le cometió penal a Martínez Quarta, pero Borja lo erró para cerrar una noche olvidable.

En la próxima fecha, la penúltima de la fase de grupos del Clausura, River Plate tendrá el duro desafío de enfrentar a Boca Juniors en plena Bombonera, el domingo desde las 16 horas. Mientras tanto, Gimnasia será local de Vélez el lunes a las 17 horas.

Formaciones de River Plate - Gimnasia de La Plata:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre, Facundo Colidio, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia LP: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Bautista Merlini; Alejandro Piedrahita, Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa

Goles: ST: 10' Marcelo Torres -p- (G)

Cambios: PT: 15' C. Jaime por Colidio (RP), ST: 16' S. Lencina por Subiabre (RP), 16' M. Meza por Jaime (RP), 16' M. Borja por Quintero (RP), 22' F. Corbalán por Pintado (G), 31' G. Suso por Martínez (G), 31' J. De Asis por Merlini (G), 39' J. Merlo por Piedrahita (G), 39' G. Conti por Torres (G), 40' I. Fernández por Portillo (RP)

