La emoción de Sebastián Villa por pasar a la final: "Fue el destino"

No fue una semana cualquiera para Sebastián Villa. Después de haber recibido la absolución en un caso que lo investigaba por violencia de género, y de que sus derechos económicos sean comprados en su totalidad por Independiente Rivadavia, le tocó patear el penal decisivo para pasar a la final de Copa Argentina eliminando a River Plate.

Sebastián Villa: "Agradecido con el club por confiar en mí" Independiente Rivadavia - River Plate Independiente Rivadavia - River Plate CSIR Sin dudas, muchas emociones juntas para una de las figuras del partido, y del histórico plantel Azul que irá por la vuelta olímpica. Tras el encuentro, en la transmisión oficial, Villa se soltó tras la tensión de estos días. "Siento una alegría inmensa, la verdad que estoy muy contento", comenzó asegurando. Luego, completó: "este triunfo se lo quiero dedicar a mi familia que está en Colombia, apoyándome siempre en todo este proceso, y obviamente a mi mujer Carolina que sin ella no habría sido posible, que me ha aguantado todo y que siempre ha creído en mí. Gloria a Dios".

Sin embargo, no se olvidó de agradecerle a Independiente, que confió en él cuando pocos lo hacían. "Hoy puedo retribuirle también a toda esta hinchada y al club que ha apostado por mí, muy feliz", marcó el Colombiano.

Para Sebastián Villa, haber pateado el penal decisivo para arribar al encuentro definitorio de la Copa fue un desahogo, tras la absolución por parte de la justicia durante las últimas horas. "La verdad que es lo lindo del fútbol. Creo que habló la justicia por mí. Estoy aquí en Independiente Rivadavia, que me dio la oportunidad, agradecido con el club, con Daniel Vila, con toda la gerencia, y con el profe Berti que desde el primer minuto confió en mí." esbozó emocionado.

La Lepra se anima a soñar: "Estamos cerca de hacer historia" Independiente Rivadavia - River Plate Independiente Rivadavia - River Plate CSIR El atacante también destacó que el rival a elimar haya sido River, un viejo conocido de sus enfrentamientos con la camiseta de Boca. "El destino, viste, tenía mucha fe, soy un tipo de mucha fe y bueno, se me da esto", lanzó. Además, expresó: "Lo necesitaba después de pasar tantas cosas difíciles. Muy feliz, ahora a disfrutar con todos mis compañeros y llegar a Mendoza a darle un abrazo a mi mujer que ha estado conmigo en las buenas y en las malas".