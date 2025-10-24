La buena noticia para Independiente Rivadavia antes del choque con River Plate

En las últimas horas, Independiente Rivadavia decidió dar un paso hacia adelante en el vínculo contractual de Sebastián Villa

Es que, por estas horas, la dirigencia de la Lepra tomó la determinación de invertir un poco más en el colombiano. Así, decidió comprar el 20% de los derechos económicos que todavía no tenía, para asegurarse la totalidad de la ficha del veloz jugador y quedarse con todo el dinero en caso de una venta.

Independiente Rivadavia compró lo que restaba del pase de Sebastián Villa: Embed {EXCLUSIVO} #CSIR compró el 100% de los derechos económicos de Sebastián Villa.



El club mendocino adquirió el 20% restante y es el único dueño del delantero.



El tiene contrato hasta Diciembre 2027 pic.twitter.com/ZmAtBxWaTR — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) October 24, 2025 La información fue confirmada por el periodista Germán García Grova a través de sus redes sociales. En un posteo en su cuenta de X, aseguró: "CSIR compró el 100% de los derechos económicos de Sebastián Villa. El club mendocino adquirió el 20% restante y es el único dueño del delantero. El colombiano tiene contrato hasta Diciembre 2027", marcó.

De esta forma, Independiente solidificó aún más su vínculo con el delantero, que desde que llegó se convirtió en el capitán y emblema del equipo. A fuerza de grandes actuaciones, se ganó el corazón del hincha Leproso y se tornó irremplazable en el esquema táctico y futbolístico del entrenador Alfredo Berti.

Desde su arribo a mediados de 2024, Sebastián Villa recuperó su mejor versión, aquella que había mostrado en varios momentos con la camiseta de Boca Juniors. En cuanto a los números, acumula 55 partidos oficiales con la camiseta Azul, convirtiendo 10 goles y sumando 14 asistencias.