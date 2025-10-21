Absolvieron a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual que lo investigaba desde 2021

El Tribunal Oral de Lomas de Zamora absolvió al delantero de Independiente Rivadavia. El jugador había sido denunciado por su expareja.

Sebastián Villa, actual futbolista de Independiente Rivadavia y con pasado en Boca Juniors, recibió la absolución en la causa que investigaba abuso sexual y amenazas coactivas contra su expareja. La noticia fue confirmada este martes, tras el fallo del Tribunal de Lomas de Zamora.

El colombiano fue absuelto en la causa por abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas que se había iniciado en junio de 2021. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, que concluyó que no existieron pruebas suficientes para dictar una condena penal.

La denuncia había sido presentada por su expareja, quien sostuvo que los hechos ocurrieron en la vivienda del jugador, ubicada en un country de Canning. En su declaración, la mujer afirmó que se sintió encerrada, que no pudo salir de la habitación y que fue agredida físicamente. La causa se inició a partir de este testimonio y de las pruebas médicas y psicológicas incorporadas al expediente.

Los detalles de la absolución de Sebastián Villa: image Durante el juicio se escucharon los alegatos de la fiscalía, la defensa y los peritos que intervinieron en el caso. El fiscal solicitó una pena de dos años y un mes de prisión, mientras que la defensa pidió la absolución de Villa al considerar que la relación fue consentida y que el relato de la denunciante presentaba contradicciones.

La denunciante, en su declaración ante las autoridades, aseguró que entiende a Villa: "Estaba muy vulnerable, me afectó emocionalmente dado que teníamos una relación que ya venía hace tiempo... Entiendo que él siempre dió por hecho que el consentimiento estaba implícito".