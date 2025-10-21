Original y educativa: Banfield usó un video viral de una hincha para concientizar sobre el cáncer de mama

El Club Atlético Banfield lanzó un video en sus canales de comunicación para el Día Mundial de la Lucha contra en Cáncer de Mama. Se trata de un video que se suma a la campaña de visibilizar, concientizar y prevenir esa enfermedad.
Días atrás se viralizó un video que mostraba a una fanática de Banfield, en la cancha y en medio del partido. La joven se volvió viral tras hacer una serie de gestos que fueron malinterpretados en las redes.
Con ese objetivo, el Taladro utilizó una filmación que se había vuelto viral hace alrededor de un mes. En el entretiempo del partido, entre la entidad del Sur y Tigre, dos jóvenes hablaban y hacían gestos entre ellas en una de las plateas del estadio Florencio Sola.
La protagonista es Gisela, una socia del club. Este domingo, la joven comentó el contexto en el que se produjo esa charla con su amiga que muchos usuarios de las redes habían vinculado con cuestiones sexuales.
"Hace un año y medio que vengo controlándome unos nódulos y me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Estaba contando lo que era una noticia agradable, porque me había dado bien el resultado", detalló.
Y agregó que todo se refería a su tratamiento: "Por eso hago el gesto que tengo un nódulo, en la mama. Le contaba la experiencia de la mamografía específica que me habían hecho para controlar ese nódulo". Además, convocó a las mujeres a que se realicen este tipo de controles mamarios como una rutina de prevención.
Al respecto reflexionó sobre el impacto que tuvo la viralización de esa charla y los comentarios agresivos que recibió después. "El que me conoce sabe que yo no estaba hablando de nada raro, pero el que no me conoce fue muy agresivo. A veces hay que pensar un poquito antes de subir algo, hay que pensar en la otra persona", explicó.
De esta manera, Banfield aprovechó la difusión para dejar un gran mensaje para la concientización a través de las redes. Esta vuelta de página fue aplaudida por varios usuarios, sobre la enfermedad que es una de las que causan mayor cantidad de muertes en la Argentina.