Original y educativa: Banfield usó un video viral de una hincha para concientizar sobre el cáncer de mama

Días atrás se viralizó un video que mostraba a una fanática de Banfield, en la cancha y en medio del partido. La joven se volvió viral tras hacer una serie de gestos que fueron malinterpretados en las redes.

Banfield convirtió un video viral en una campaña de concientización sobre el cáncer de mama.

El Club Atlético Banfield lanzó un video en sus canales de comunicación para el Día Mundial de la Lucha contra en Cáncer de Mama. Se trata de un video que se suma a la campaña de visibilizar, concientizar y prevenir esa enfermedad.

Con ese objetivo, el Taladro utilizó una filmación que se había vuelto viral hace alrededor de un mes. En el entretiempo del partido, entre la entidad del Sur y Tigre, dos jóvenes hablaban y hacían gestos entre ellas en una de las plateas del estadio Florencio Sola.

La protagonista es Gisela, una socia del club. Este domingo, la joven comentó el contexto en el que se produjo esa charla con su amiga que muchos usuarios de las redes habían vinculado con cuestiones sexuales.

Embed Excelente campaña de Banfield por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.pic.twitter.com/dLYNr9O5ax — VSports Team (@VSportsTM) October 19, 2025 "Hace un año y medio que vengo controlándome unos nódulos y me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Estaba contando lo que era una noticia agradable, porque me había dado bien el resultado", detalló.

Y agregó que todo se refería a su tratamiento: "Por eso hago el gesto que tengo un nódulo, en la mama. Le contaba la experiencia de la mamografía específica que me habían hecho para controlar ese nódulo". Además, convocó a las mujeres a que se realicen este tipo de controles mamarios como una rutina de prevención.