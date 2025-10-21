Comenzó oficialmente la era Omar Asad en Godoy Cruz

Godoy Cruz quiere cambiar la cara, revertir el mal momento y sostener su lugar en la Liga Profesional . Y para ello que mejor que acudir a esos nombres que alguna vez ayudaron a agigantar su presencia en el panorama del fútbol nacional. En ese aspecto, Omar Asad ya tomó las riendas.

Habemus DT en Godoy Cruz: tras despedir a Ribonetto a primera hora, se confirmó que regresa Omar Asad

Durante la mañana de este martes, el Turco se presentó delante de un golpeado plantel y mantuvo una charla donde contó los principales lineamientos de su trabajo, específicamente en las casi dos semanas que restan para medirse con San Martín de San Juan .

Allí mismo se produjo el primer cara a cara del resto del cuerpo técnico con el equipo. Se trata de un grupo de trabajo con mucha experiencia en el Tomba, y en el fútbol argentino. Los nombres del Mago David Ramirez, del Fideo David Fernández y de Osvaldo Miranda, más Juan Calabrese y Juan Escalante como preparador físico, renovaron las ilusiones Bodegueras.

Cabe destacar que la práctica se realizó en el Predio, bajo la modalidad de puertas cerradas. El objetivo era comenzar a estrechar lazos con los futbolistas que intentarán sacar al club de la apremiante situación deportiva que atraviesa. Con el correr de los días, la evaluación del Turco servirá para ir delineando un posible esquema y sus respectivos intérpretes.

El cambio de entrenador llegó en un momento favorable desde el calendario. Debido a que el próximo domingo habrá elecciones en todo el país, la siguiente fecha correspondiente al Torneo Clausura recién se disputará el fin de semana del 2 de noviembre. Así, Asad tendrá dos semanas completas para cambiarle el chip a un equipo que no encuentra respuestas.

El hincha de Godoy Cruz prepara un recibimiento único:

Embed Se dan cuenta, que juntos somos invencibles!!! https://t.co/giTdr8sitL pic.twitter.com/sf2Emz8aNm — Oscar Dogo Jurado (@Dogo25jurado) October 21, 2025

Mientras tanto, el hincha de Godoy Cruz no se quedó de brazos cruzados y comenzó con una cruzada para lograr un recibimiento histórico, a la altura de la importancia del encuentro ante el Verdinegro.

A través de las redes sociales se viralizó un flyer con la firma de varias agrupaciones que buscan juntar dinero para aportar color y aliento al clásico de Cuyo. Por el momento, las colaboraciones se han ido sumando, alcanzando el 15% de lo esperado.

El pueblo Tombino sabe que la recta final de este 2025 será difícil, y que requerirá de un gran esfuerzo. Pero la llegada del Turco Asad le devolvió la esperanza, esa que sirve para pensar en positivo y soñar con la permanencia en Primera División.