20 de octubre de 2025 - 19:18

Habemus DT en Godoy Cruz: tras despedir a Ribonetto a primera hora, se confirmó que regresa Omar Asad

Pésima campaña del Tomba que desencadenó la salidad de Ribonetto. Mañana, pisa suelo mendocino Omar Asad, un hombre que dejó su huella en el club.

Luego de 13 años, Omar Asad, vuelve al banco de suplentes de Godoy Cruz. Un sólo objetivo: salvar al equipo del descenso.&nbsp;

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

G3u_I6QW4AApOws
El Turco Asad tendrá su tercera etapa como DT del Tomba: 2010 y 2012.

Lo que se rumoreaba desde el viernes a la noche, se confirmó hace unas horas. Walter Ribonetto fue despedido por malos resultados y los popes del Expreso salieron rápido a buscar un reemplazante. Volverá a la institución Omar Asad. Será su tercer ciclo. Estuvo en el 2010, cuando dejó su huella en el club, realizó una excelente campaña y clasificó al Expreso a la Copa Libertadores. Luego, volvió en el 2012, y no pudo repetir lo logrado en su primera etapa.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 18.53.51
Omar Asad junto con el Mago Ramírez, se encargarán de los destinos futbolísticos de Godoy Cruz.

El exJugador de Vélez, llegará mañana a la provincia y de inmediato se trasladará al predio de Coquimbito, donde se juntará con el plantel, que tuvo dos días de descanso.

Buena noticia, Tomba: David Ramírez se entrenó con normailidad
Buena noticia, Tomba: David Ramírez vuelve al club de sus amores. Ahora, como ayudante de campo.

Godoy Cruz: quiénes acompañarán al Turco Asad

El Turco estará acompañado por otro ídolo de la institución, el Mago David Ramírez. También intregará el cuerpo técnico, Juan Calabrese. El preparador físico será Juan Escalante. Además, los popes tombinos, quiernen sumar a David Fernández y Osvaldo Miranda. Sin dudas, un cuerpo técnico de la casa, con sentido de pertenencia.

