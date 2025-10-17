Complicado y aturdido: Godoy Cruz cayó ante Lanús y no levanta cabeza

Godoy Cruz no hizo pie en su visita a Buenos Aires, y cayó por 2 a 0 ante Lanús por los goles de José Canale y Rodrigo Castillo. El encuentro se disputó en el Estadio Néstor Díaz Pérez por la Liga Profesional , y contó con el arbitraje de Pablo Giménez.

Apremiado por la situación en la tabla anual, el entrenador Walter Ribonetto se la jugó con un esquema ofensivo . Por eso mandó al campo a Misael Sosa y Facundo Altamira como extremos bien abiertos, en un intento por alimentar a Agustín Auzmendi. Para eso, diagramó un mediocampo con menos integrantes, con el Indio Fernández, Vicente Poggi y Maximiliano González.

Esto generó dos inconvenientes. Por un lado, el Tomba por momentos q uedó en inferioridad numérica en la zona media, lo que lo hizo sufrir . Además, los tres de arriba pasaron la primera mitad aislados. Así, no hubo chances claras para el Expreso de mitad de campo hacia adelante salvo un remate débil y desviado de Maximiliano González desde la puerta del área.

El Granate, por su parte, fue todo lo contrario. Aprovechó los espacios que dejó su rival y lo asedió por esos sectores que quedaban desprotegidos. Canelo fue uno de los más movedizos, y generó dos claras. Primero tras una habilitación de Aquino y un remate ancho, y luego cuando ganó ante Morán y tiró un centro que Castillo no pudo desviar, y que en la continuidad finalizó Carrera con un remate sin puntería.

Esas acciones fueron el aviso de lo que llegó sobre media hora. El segundo marcador central José Canale salió con pelota dominada, observó un gran hueco en la defensa Tombina y se internó en el área rival tras la pared con Aquino. Cuando se disponía a tirar el centro, Petroli descuidó el primer palo y el zaguero la mandó a guardar sin demasiado esfuerzo.

El Expreso redobló esfuerzos para el complemento. Entendió que no tenía otra alternativa que cambiar el ritmo, y comenzó a llenar de centros al conjunto local. Agustín Auzmendi tuvo dos, y el ingresado Luca Martínez Dupuy apretó en otra ocasión. Por la vía aérea también se arrimó Vicente Poggi, que capturó un rebote en el área y sacó un disparo defectuoso.

De esa forma, el Tomba fue adueñándose del trámite, y de a poco comenzó a merecer el empate. A los 20', volvió a avisar con un tiro libre de Ábrego que Losada despejó como pudo. Ante el riesgo de perder ímpetu y no lograr la igualdad, sobre media hora el DT mandó al campo a Pascual, Martínez y Valverde.

Sin embargo, Lanús estuvo a punto de liquidar la historia con un gran centro de Castillo, y la palomita de Salvio que terminó pegando en el travesaño. Para colmo de males, un minuto después Pellegrino mandó a la cancha a Marcelino Moreno. A los 41', el ingreso del mendocino casi surte efecto al habilitar de gran forma a Castillo, que perdió el mano a mano con Petroli. Sobre el cierre, ambos se juntaron nuevamente para concretar el 2 a 0.

Finalmente, la desesperada lucha del Bodeguero por alcanzar la igualdad no alcanzó. Perdió un partido clave para la lucha por la permanencia, y ahora deberá rezar porque San Martín de San Juan no obtenga un triunfo ante Independiente de Avellaneda, el próximo domingo. De lo contrario, jugará un mano a mano por no descender ante el Santo la fecha siguiente.

