El emocionante homenaje de Lanús para Miguel Ángel Russo

En la previa del partido ante Godoy Cruz, Lanús decidió honrar la memoria de su histórico DT, que lo llevó a Primera División.

La pérdida de Miguel Ángel Russo caló hondo en todo el fútbol argentino, y en especial en cada uno de los clubes que integró. En un fin de semana que tendrá varios homenajes, como el que se vivirá en La Bombonera, Lanús hizo lo propio en La Fortaleza.

El emocionante momento ocurrió en la previa del encuentro que el Granate mantuvo con Godoy Cruz en el Estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 13 de la Liga Profesional. Se trató de una auténtica celebración a la vida de una persona que marcó un antes y después en la institución del Sur de Buenos Aires.

Lanús homenajeó a Miguel Ángel Russo:



Minutos antes del comienzo del partido comenzaron a caer las lágrimas de los memoriosos hinchas. Primero ingresó el Negro Enrique con el trofeo de la Primera Nacional 91/92, obtenida bajo la dirección técnica de Russo. Además, se hicieron presentes los integrantes de dicho plantel.

Luego, se sumó la familia de Miguelo. Su esposa Mónica, sus hijos (incluido el jugador de Tigre Ignacio), y su hermano. Los allegados del entrenador recibieron cuadros con una foto histórica con el Granate, y una plaqueta de la mano del presidente Nicolás Russo.

A continuación, el club emitió un video con una compilación del paso del DT por la institución. Allí se mezclaron imágenes de archivo, entrevistas con el propio Miguel Ángel, y una última frase que lo resumió todo: "Dejaste gloria y regalaste historia".