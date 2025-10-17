17 de octubre de 2025 - 21:17

El emocionante homenaje de Lanús para Miguel Ángel Russo

En la previa del partido ante Godoy Cruz, Lanús decidió honrar la memoria de su histórico DT, que lo llevó a Primera División.

Homenaje a Miguel Russo de parte de Lanús

Homenaje a Miguel Russo de parte de Lanús

Foto:

Lanús
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La pérdida de Miguel Ángel Russo caló hondo en todo el fútbol argentino, y en especial en cada uno de los clubes que integró. En un fin de semana que tendrá varios homenajes, como el que se vivirá en La Bombonera, Lanús hizo lo propio en La Fortaleza.

Leé además

Lanús - Godoy Cruz, por la Liga Profesional
Vivo

Godoy Cruz cae con Lanús en un partido clave para mantener la categoría

Por Emanuel Cenci
futbol: dos argentinos se destacan entre las 60 grandes promesas del mundo

Fútbol: dos argentinos se destacan entre las 60 grandes promesas del mundo

Por Redacción Deportes

El emocionante momento ocurrió en la previa del encuentro que el Granate mantuvo con Godoy Cruz en el Estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 13 de la Liga Profesional. Se trató de una auténtica celebración a la vida de una persona que marcó un antes y después en la institución del Sur de Buenos Aires.

Lanús homenajeó a Miguel Ángel Russo:

Embed

Minutos antes del comienzo del partido comenzaron a caer las lágrimas de los memoriosos hinchas. Primero ingresó el Negro Enrique con el trofeo de la Primera Nacional 91/92, obtenida bajo la dirección técnica de Russo. Además, se hicieron presentes los integrantes de dicho plantel.

Luego, se sumó la familia de Miguelo. Su esposa Mónica, sus hijos (incluido el jugador de Tigre Ignacio), y su hermano. Los allegados del entrenador recibieron cuadros con una foto histórica con el Granate, y una plaqueta de la mano del presidente Nicolás Russo.

A continuación, el club emitió un video con una compilación del paso del DT por la institución. Allí se mezclaron imágenes de archivo, entrevistas con el propio Miguel Ángel, y una última frase que lo resumió todo: "Dejaste gloria y regalaste historia".

Como broche final a una noche inolvidable, la familia, amigos y miembros del club posaron para una foto con una pancarta que rezaba: "Honraremos siempre tu legado".

En cuanto al plantel profesional, cabe destacar que lució un brazalete negro en el brazo. Además, en la previa del encuentro se realizó un sentido minuto de silencio, que se convirtió en un minuto de aplausos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En Lanús comenzó a desandar su camino como director técnico y logró devolverlo a Primera.

Miguel Ángel Russo: el legado eterno de un DT que convirtió el estilo en una forma de vida

Por Juan Azor
Enduro. Agostina Forti y el Intendente de Guaymallén, Marcos Calvente

Premian a Agostina Forti Giordani flamante campeona Latinoamericana de Enduro

Por Gonzalo Tapia
Empieza el Torneo Regional Federal Amateur

Arranca el Torneo Regional Federal Amateur para los mendocinos

Por Emanuel Cenci
el temible delantero argentino que le convirtio al psg y paso sin pena ni gloria por boca y river

El temible delantero argentino que le convirtió al PSG y pasó sin pena ni gloria por Boca y River

Por Emanuel Cenci