Animate a soñar, Independiente Rivadavia: este River Plate no es invencible

Las últimas presentaciones de River Plate por el torneo local, además de la dura eliminación en la Copa Libertadores, alimentan las ilusiones de Independiente Rivadavia , que lo enfrentará por Copa Argentina el próximo viernes. El Millonario sangró, y demostró que es de carne y hueso.

Copa Argentina: se confirmó la sede para la semifinal entre Independiente Rivadavia y River Plate

Por historia y presupuesto, la semifinal del certamen federal no deja dudas sobre el favoritismo del elenco de Marcelo Gallardo sobre el de Alfredo Berti. Esa lógica diferencia entre unos y otros es la que alimenta el vaticinio de una victoria segura del cuadro de Núñez .

Sin embargo, el fútbol es hermoso por lo que sucede dentro de la cancha, donde todo puede equilibrarse y torcerse. Allí la realidad es otra y muestra a un River con falencias que el Azul puede aprovechar. Los antecedentes acontecidos en el Monumental ante Deportivo Riestra y Sarmiento dejaron en claro que no es de fiar, y que el hincha mendocino puede ilusionarse.

Hasta el propio Marcelo Gallardo es consciente de la realidad de un equipo que debe reinventarse y encontrar rápidamente su mejor versión, la cual parece lejana. Luego de la derrota ante el Verde de Junín, el multicampeón DT aseguró: “ No estamos en el mejor momento, y reconocerlo no está mal, porque es evidente. Tal vez este sea el momento menos reconocible respecto a lo que uno pretende del funcionamiento del equipo”.

Es cierto que Independiente Rivadavia arrastra sus propios problemas, y que hace rato no logra convencer en el plano local, donde por momentos deambula. De todas formas, es importante mencionar que se transforma en la Copa Argentina. Allí es un equipo diferente, que no se achica ante la adversidad, con solidez, y capaz de plantarse de igual a igual ante cualquiera.

Así, la idea de un Sebastián Villa descansado enfrentándose a una defensa Millonaria con problemas hace soñar hasta el más escéptico Leproso. La posibilidad de que el arquero de la cantera Ezequiel Centurión haga realidad la frase: “No hay peor astilla que la de tu mismo palo”, también comienza a resonar.

Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina Copa Argentina

La realidad de un trámite que se repasará mil veces en las cabezas Azules lo dirá el viernes. Pero, mientras tanto, la certeza de que River ya no es el rival invencible de otros tiempos recorre los pasillos del Gargantini. ¿Se animará Independiente?

Los antecedentes cercanos, favorables a Independiente Rivadavia:

Independiente Rivadavia vs. Riverl Plate en el estadio Malvinas Argentinas. / JOSÉ GUTIÉRREZ (LOS ANDES). Independiente Rivadavia vs. Riverl Plate en el estadio Malvinas Argentinas. / JOSÉ GUTIÉRREZ (LOS ANDES).

Otro elemento que fortalece la posibilidad del batacazo mendocino reside en el historial entre ambos, que le sonríe a la Lepra. Desde que retornó a la máxima categoría, River e Independiente se enfrentaron en tres ocasiones, con dos victorias para el Azul y una para la Banda Roja.

La primera vez fue el 7 de marzo de 2024, por la fecha 9 de la Liga Profesional. Ese día, la victoria fue 2 a 0 para el Millo, en pleno Monumental. Los tantos del elenco de Demichelis fueron de Miguel Borja, en dos oportunidades.

Sin embargo, los dos siguientes enfrentamientos fueron con alegrías para el Azul. El 22 de marzo se dio la contundente goleada 4 a 0, en el marco de un amistoso por la vuelta de Independiente a Primera División. Esa noche fue redonda en el Malvinas, gracias a las anotaciones de Fabrizio Sartori, Juan Manuel Vázquez, Diego Tonetto y Federico Moreno.

Finalmente, el 22 de noviembre de ese año, el Malvinas Argentinas otra vez fue testigo de un triunfazo del cuadro de Berti. Esa ocasión por 2 a 1, con los goles de Sebastián Villa y de Ezequiel Ham en el epílogo. Facundo Colidio de penal había empatado transitoriamente para los de Gallardo.