13 de octubre de 2025 - 17:53

River igualó una racha negativa que no sufría desde 1982 y crece la presión sobre Gallardo

La situación negativa se agudizó tras caer ante Sarmiento de Junín por la cuenta mínima, en el marco del clausura de fútbol

Fútbol. Muchos están pidiendo la cabeza de Marcelo Gallardo &nbsp;

Fútbol. Muchos están pidiendo la cabeza de Marcelo Gallardo

 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

River atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La derrota 1-0 frente a

Leé además

Fútbol. Alan Velasco de los registros del Club Boca Júniors.

Alan Velasco sufrió una distensión ligamentaria y se despide del fútbol por el resto del año

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. El Rojo lucha contra sus propios fantasmas

Independiente igualó su segunda peor racha histórica en Fútbol y vive una crisis que preocupa

Por Gonzalo Tapia

River Plate atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La derrota 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el Monumental extendió su mal momento y encendió las alarmas en Núñez: el equipo de Fútbol dirigido por Marcelo Gallardo sumó su sexta caída en los últimos siete encuentros oficiales, un registro que no se repetía desde 1982.

¿Qué está pasando con River?

La única victoria en esa serie fue ante Racing, por la Copa Argentina, un respiro mínimo en medio de una tormenta que no parece tener fin.

El contraste con la primera era Gallardo es inevitable. El técnico más ganador de la historia de River aún no consiguió títulos en su regreso al club, y los números son contundentes: 33 triunfos, 25 empates y 13 derrotas en 71 partidos desde su retorno.

Muy lejos del rendimiento de su ciclo inicial, donde había conquistado América y consolidado un estilo de juego que hoy parece perdido. El equipo luce sin ideas, sin respuestas anímicas y con una alarmante falta de contundencia en las áreas.

El paralelismo con 1982 se vuelve inevitable. En aquel año, bajo la conducción de José Manuel Vázquez, River perdió siete de ocho encuentros disputados entre el torneo local y la Copa Libertadores.

La actual crisis replica ese patrón: caídas frente a Palmeiras (por duplicado), Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento. Apenas el triunfo ante Racing impidió que la marca fuese idéntica.

La derrota ante Sarmiento no solo profundizó la herida emocional, sino también complicó el panorama deportivo. River cayó al quinto puesto del Grupo B del Torneo Clausura, y peligra estar fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores por Tabla Anual.

El clima en el Monumental fue de descontento total: silbidos, cánticos de reprobación y una sensación de desilusión generalizada marcaron la salida del plantel.

La presión sobre Gallardo aumenta y el margen de error se reduce. Con una inversión superior a los 78 millones de dólares desde su regreso, los resultados no acompañan y la expectativa se transforma en frustración.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Los habitantes del archipiélago de Cabo Verde festejaron hasta altas horas de la madrugada

Cabo Verde hizo historia en el Fútbol, porque jugará por primera vez un Mundial

Por Gonzalo Tapia
Gimnasia campeón de la Primera Nacional

Los cuartos de final del Reducido de fútbol tienen día y horario

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. La selección Argentina sub 20 desplegó un juego potente y fructífero.

Argentina es semifinalista y jugará ante Colombia por un lugar en la final del Mundial de Fútbol

Por Gonzalo Tapia
Festejos de los hinchas tras el ascenso del Lobo a primera

La alegría solo fue Mens Sana y festejó la mitad de Mendoza

Por Gonzalo Tapia