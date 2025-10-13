13 de octubre de 2025 - 17:45

Cabo Verde hizo historia en el Fútbol, porque jugará por primera vez un Mundial

Locura total en el archipiélago por esta clasificación a la cita planetaria del fútbol en Canadá, Estados Unidos y México.

Fútbol. Los habitantes del archipiélago de Cabo Verde festejaron hasta altas horas de la madrugada

Fútbol. Los habitantes del archipiélago de Cabo Verde festejaron hasta altas horas de la madrugada

Cabo Verde vivió un día histórico. La selección de Fútbol del pequeño archipiélago del Atlántico, situado frente a las costas de Senegal, se clasificó por primera vez a una Copa del Mundo tras vencer por 3-0 a Esuatini en Praia.

Con este triunfo, los dirigidos por Bubista aseguraron el primer lugar del Grupo D de las eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026, superando al favorito Camerún, que deberá disputar el repechaje tras empatar 0-0 ante Angola.

El encuentro comenzó con cierta tensión para los “Tiburones Azules”, que dominaron la posesión pero se toparon una y otra vez con la sólida defensa rival y con las grandes intervenciones del arquero Khanyakwezwe Shabalala.

Sin embargo, el equipo mantuvo la paciencia y encontró su recompensa en el inicio del complemento: a los tres minutos, Dailon Livramento aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador y encaminar el sueño mundialista.

A partir de allí, el conjunto caboverdiano ganó confianza y desplegó su mejor versión. Willy Semedo amplió la ventaja a los 54 minutos, tras una buena combinación entre Diney Borges y Yannick Semedo, y en tiempo añadido el defensor Stopira selló el 3-0 definitivo, desatando la euforia de los más de 15.000 hinchas presentes en el Estadio Nacional de Praia.

La victoria consolidó una campaña casi perfecta: Cabo Verde terminó con 23 puntos, cuatro más que Camerún.

La clasificación provocó una celebración sin precedentes en el país. Las calles se tiñeron de azul y el gobierno decretó feriado nacional para festejar el logro deportivo más importante de su historia.

Bajo el lema “10 islas, una nación, un sueño”, el pueblo caboverdiano vivió una jornada de unidad y orgullo que trascendió lo futbolístico, confirmando que incluso las naciones pequeñas pueden alcanzar las cumbres más altas del deporte.

Con apenas medio millón de habitantes y una liga modesta, Cabo Verde desafió todos los pronósticos y se inscribió entre los grandes del continente. Su clasificación al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, simboliza la fuerza de la ilusión y la perseverancia de un equipo que convirtió el sueño en bandera.

