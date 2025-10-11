Boca cayó ante Corinthians y quedó eliminado de la Libertadores femenina de Fútbol

yóorinthians de Brasil goleó a Boca con un contundente 4-0 y puso fin al sueño del equipo “Xeneize” en un partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina de Fútbol , jugado este sábado en el estadio de Deportivo Morón.

Talleres le ganó a Gimnasia en el bosque por el Clausura de Fútbol

Las autoras de los goles para el equipo brasileño fueron la delantera Gabi Zanotti, quien tuvo una actuación impresionante y se despachó con un triplete, y Jhonson, que la reemplazó en el complemento.

Zanotti abrió el marcador a los siete minutos de juego con una precisa ejecución de penal baja al palo derecho de la arquera de Boca, Laurina Oliveros.

El equipo paulista estiró la ventaja solo cinco minutos después, cuando Zanotti aprovechó una floja defensa “Xeneize” en un tiro de esquina y se encontró con la pelota en el área chica, por lo que solo la tuvo que empujar para estampar el 2-0 que empezaba a liquidar el asunto.

Luego de la reacción de las jugadoras de Boca, que empujaron pero no pudieron generar ninguna situación muy clara, Zanotti anotó su tercer gol de la tarde con un impresionante cabezazo luego de un tiro libre que se clavó en el ángulo de la arquera Oliveros.

Jhonson estampó el 4-0 definitivo a los 23 minutos del segundo tiempo, luego de ser asistida por Letícia Monteiro, quien realizó un gran desborde.

Boca había llegado a esta instancia luego de la segunda posición obtenida en el Grupo B, en el que terminó en la segunda colocación con cinco puntos, solo por debajo de Ferroviária de Brasil.

Corinthians, por su parte, venía de conseguir el primer lugar en el Grupo A, en el que le ganó a Independiente Santa Fe de Colombia y a Always Ready de Bolivia, mientras que en su debut había igualado con Independiente del Valle de Ecuador.

El Corinthians es el máximo ganador de la Copa Libertadores Femenina, competición en la que va por su sexta consagración, luego de las conseguidas en 2017, 2019, 2021, 2023 y 2024.

La próxima presentación de Corinthians será este miércoles 15, cuando se enfrente en las semifinales ante el ganador del encuentro entre Ferroviária e Independiente del Valle.