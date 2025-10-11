11 de octubre de 2025 - 17:43

Atlanta goleó a Chaco For Ever y avanza en el Reducido del fútbol del ascenso

El equipo de Villa Crespo se enfrentará al ganador del duelo entre los equipos de fútbol de Estudiantes de Río Cuarto y Patronato de Paraná.

Fútbol. Atlanta festeja y espera por un rival, que saldrá entre Estudiantes o Patronato

Gentileza: Club Atlanta
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Atlanta venció, por 3-0 a Chaco For Ever, como local, en un partido válido por la primera fase del Reducido de Primera Nacional, por el segundo ascenso a la primera división del Fútbol argentino.

Tras este triunfo, el equipo de Villa Crespo se enfrentará al ganador del duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato de Paraná.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el “Bohemio”, liderado por el director técnico Luis Osvaldo García, desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su rival. A los 5 minutos, Jorge Valdez Chamorro abrió el marcador del estadio León Kolbowski con una definición precisa desde los doce pasos.

En el minuto 18, David Valdez realizó una fuerte entrada a la pelota que terminó con su expulsión del terreno de juego.

En el complemento del encuentro, Atlanta regresó al terreno de juego con una actitud optimista que se observó reflejada en el desarrollo de la ofensiva colectiva, generó diversas oportunidades claras de gol.

En el minuto 20, el equipo del barrio porteño de Villa Crespo amplió su ventaja en el tanteador: Marcos Damián Echeverría aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red. A los 32 minutos, Nicolás Argentino Medina convirtió el 3-0 y selló el sólido triunfo.

