Enzo Fernández quedó desafectado de la Selección por una sinovitis

"Fue descartado de la gira de la Selección, por una sinovitis en su rodilla derecha”, indicaron desde la AFA

El mediocampista Enzo Fernández fue desafectado este sábado de la concentración de la Selección argentina de Fútbol por una sinovitis en su rodilla derecha.

Fernández no estará presente en el enfrentamiento con Puerto Rico en el Chase Stadium, el próximo martes.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la noticia mediante un mensaje de redes sociales: “El futbolista de Chelsea FC Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”.

La baja de Enzo Fernández representa una pérdida sensible para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que el mediocampista es una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego, recuperar pelotas y generar conexiones entre defensa y ataque lo convirtieron en uno de los futbolistas más confiables del ciclo.

Desde su irrupción en el Mundial de Qatar 2022, el ex River Plate se consolidó como titular indiscutido y una de las figuras del mediocampo albiceleste.