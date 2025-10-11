11 de octubre de 2025 - 18:27

Enzo Fernández quedó desafectado de la Selección por una sinovitis

"Fue descartado de la gira de la Selección, por una sinovitis en su rodilla derecha”, indicaron desde la AFA

Fútbol. Enzo Fernández y Lio Messi

Fútbol. Enzo Fernández y Lio Messi

Foto:

Internet

El mediocampista Enzo Fernández fue desafectado este sábado de la concentración de la Selección argentina de Fútbol por una sinovitis en su rodilla derecha.

Leé además

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn

¡ASCENDIO GIMNASIA Y ESGRIMA! El Lobo es de la Liga Profesional

Por Emanuel Cenci
Fútbol. Neiser Villarreal el héroe cafetero para derrotar a los españoles

Colombia venció a España y se metió en las semifinales del Mundial Sub 20 de Fútbol

Por Gonzalo Tapia

Fernández no estará presente en el enfrentamiento con Puerto Rico en el Chase Stadium, el próximo martes.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la noticia mediante un mensaje de redes sociales: “El futbolista de Chelsea FC Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”.

La baja de Enzo Fernández representa una pérdida sensible para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que el mediocampista es una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego, recuperar pelotas y generar conexiones entre defensa y ataque lo convirtieron en uno de los futbolistas más confiables del ciclo.

Desde su irrupción en el Mundial de Qatar 2022, el ex River Plate se consolidó como titular indiscutido y una de las figuras del mediocampo albiceleste.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Las chicas de Boca hicieron un gran partido, pero no pudieron doblegar al equipo paulista

Boca cayó ante Corinthians y quedó eliminado de la Libertadores femenina de Fútbol

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Uno de los festejos del elenco cordobés en tierras platenses

Talleres le ganó a Gimnasia en el bosque por el Clausura de Fútbol

Por Gonzalo Tapia
Polémica en Gimnasia y Esgrima - Deportivo Madryn

Más polémicas contra Gimnasia y Esgrima: otro gol anulado y penal no cobrado

Por Emanuel Cenci
Tenis. El monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech son primos y jugarán la final este domingo

Tenis: Vacherot y Rinderknech dieron la sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái y habrá final entre primos

Por Gonzalo Tapia