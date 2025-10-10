10 de octubre de 2025 - 20:00

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a México en cuartos de final: hora, TV, formaciones

El elenco de Diego Placente se mide ante México, intentando llegar a las semifinales del Mundial Sub 20. Será este sábado a las 20 horas.

Los Andes | Redacción Deportes
La Selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de México, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. El encuentro será este sábado a las 20 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

La curiosa y negativa racha que podría alcanzar Lionel Messi con la Selección Argentina

Por Emanuel Cenci
Selección Argentina ante Venezuela

La Selección Argentina prueba variantes ante Venezuela
Selección Argentina Sub 20
De esta manera, el elenco nacional se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría por primera vez en 14 años. La última vez que lo había conseguido fue en 2011, cuando cayó por penales ante Portugal, que terminaría alcanzando la final.

México, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza, principalmente por el duro recorrido que realizó para llegar a esta instancia. En la fase de grupos terminó segundo, producto de los empates ante selecciones durísimas como las de España y Brasil (este último quedó eliminado) y el triunfo sobre Marruecos, que dio la sorpresa y terminó en el primer lugar. En los octavos de final, los centroamericanos demostraron un altísimo nivel para golear 4-1 a Chile, el país anfitrión de este Mundial Sub 20.

Las últimas ocasiones en que ambas selecciones se enfrentaron en Mundiales Sub 20, el triunfo quedó en manos de la Argentina. Una de ellas fue en los cuartos de final del 2007, edición que terminaría con título para la Albiceleste, con victoria 1-0 gracias al gol de Maximiliano Moralez, mientras que en la fase de grupos del 2011 la selección también se impondría 1-0, esta vez con un tanto de Erik Lamela.

Diego Placente - DT Selección Argentina Sub 20

Este no será el único partido del día, ya que a las 17 Colombia se enfrentará con España. El ganador de este cruce chocará en las semifinales con aquel que salga airoso entre Argentina y México.

Las probables formaciones de la Selección Argentina vs México:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, José Pachuca; Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, Diego Sánchez; Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.

Datos del partido:

Estadio: Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile)

Árbitro: Jalal Jayed

Hora: 20

TV: DSports y Telefe

Minuto a minuto y estadísticas:

