La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a México en cuartos de final: hora, TV, formaciones

El elenco de Diego Placente se mide ante México, intentando llegar a las semifinales del Mundial Sub 20. Será este sábado a las 20 horas.

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de México, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. El encuentro será este sábado a las 20 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

La Albiceleste, que es dirigida por Diego Placente, llega a este encuentro con un andar perfecto, ya que superó la fase de grupos con puntaje ideal producto de sus victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras que en los octavos de final aplastó a Nigeria con un contundente 4-0.

Selección Argentina Sub 20 Selección Argentina Sub 20 ante Nigeria, por el Mundial de la categoría AFA De esta manera, el elenco nacional se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría por primera vez en 14 años. La última vez que lo había conseguido fue en 2011, cuando cayó por penales ante Portugal, que terminaría alcanzando la final.

México, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza, principalmente por el duro recorrido que realizó para llegar a esta instancia. En la fase de grupos terminó segundo, producto de los empates ante selecciones durísimas como las de España y Brasil (este último quedó eliminado) y el triunfo sobre Marruecos, que dio la sorpresa y terminó en el primer lugar. En los octavos de final, los centroamericanos demostraron un altísimo nivel para golear 4-1 a Chile, el país anfitrión de este Mundial Sub 20.

Las últimas ocasiones en que ambas selecciones se enfrentaron en Mundiales Sub 20, el triunfo quedó en manos de la Argentina. Una de ellas fue en los cuartos de final del 2007, edición que terminaría con título para la Albiceleste, con victoria 1-0 gracias al gol de Maximiliano Moralez, mientras que en la fase de grupos del 2011 la selección también se impondría 1-0, esta vez con un tanto de Erik Lamela.