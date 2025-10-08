Mundial Sub 20: La Selección Argentina aplastó sin contemplaciones a Nigeria y enfrentará a México

La Selección Argentina vapuleó 4 a 0 Nigeria en el marco de los octavos de final del Mundial Sub 20 , que se desarrolla en Chile . Los goles fueron obra de Maher Carrizo en dos oportunidades, Alejo Sarco, y Mateo Silvetti.

¿Se va a Italia? Si Scaloni no lo convoca más un jugador argentino podría cambiar de Selección

Lionel Scaloni atento al estado físico de Lionel Messi: "Vamos a hablar con él"

El partido no tuvo equivalencias, ya que el conjunto nacional dominó el trámite de principio a fin. Mostró contundencia en el área rival, y capacidad física para sostener la presión sobre la línea media.

Todo comenzó de la mejor forma para el elenco de Diego Placente, que se puso en ventaja cuando sólo transcurrían 60 segundos de comenzada la historia, aprovechando una seria desatención defensiva de Nigeria que terminó con la habilitación de Gorosito y la estirada de Alejo Sarco para estampar el 1 a 0.

Esa ventaja en el marcador calmó a la Argentina, que entendió que si no hacía locuras y se mostraba ordenado podía sacar una mayor diferencia. A los 23’ ese vaticinio comenzó a hacerse realidad. En un tiro libre sobre la medialuna del área, Maher Carrizo buscó el palo del arquero y anotó un verdadero golazo.

Recién sobre el cierre del primer tiempo las Águilas ensayaron una respuesta, y generaron dos buenas oportunidades. Sin embargo, en ambas se agigantó la figura del portero Barbi para taparle el mano a mano a Maigana, y la definición en un córner a Daga.

En el complemento, la Albiceleste empezó un cambio abajo, lo que permitió el crecimiento momentáneo de Nigeria. El elenco de África adelantó sus líneas e intentó jugar en campo contrario, pero careció de ideas para descontar y pagó caro los espacios que dejó en el fondo.

A los 7’, Milton Delgado fue a disputar con determinación y éxito la pelota sobre el círculo central, para luego habilitar a Maher Carrizo, que con todo el tiempo y distancia del mundo enfrentó a Harcourt para superarlo y anotar el 3 a 0.

A partir de allí el ímpetu Verde decayó, y Argentina dejó pasar los minutos con la tranquilidad de saberse clasificado. Placente movió el banco, y esperó pacientemente para dar otro zarpazo que llegó a través del gran pase filtrado de Prestianni y la definición de Mateo Silvetti.

De esta forma, la Selección Argentina sigue en carrera en el certamen de Chile, donde enfrentará el sábado desde las 20 horas a su par de México, que goleó 4 a 1 al dueño de casa en octavos.

Embed ¡GOOOL ARGENTINA! Silvetti para la personal y definición majestuosa



ARG 4-0 NIG



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/kibN5X8nS3 — telefe (@telefe) October 8, 2025

Formaciones de la Selección Argentina vs. Nigeria:

Argentina (4): Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre; Alejo Sarco. DT: Diego Placente

Nigeria (0): Ebenezer Harcourt; Haruna Aliyu, Amos Ochoche, Daniel Bameyi, ,Odinaka Okoro; Daniel Daga, Israel Ayuma, Tahir Maigana, Orseer Achihi; Kparobo Arierhi, Nasiru Salihu. DT: Zubair Aliyu.

Datos del partido:

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)

Árbitro: Maurizio Mariani

Goles: PT: 1' Alejo Sarco (A), 23' Maher Carrizo (A). ST: 7' Maher Carrizo (A), 20' Mateo Silvetti (A)

Cambios: PT: 40' G. Pestrianni por Montoro (A). ST: 00' T. Andrada por Subiabre (A), 15' Ekele por Daga (N), 15' Ibrahím por Salihu (N), 15' Kamaldeen por Ayuma (N), 17' M. Silvetti por Sarco (A), 17' T. Rodríguez Pagano por Carrizo (A), 24' Alatan por Okoro (N), 24' Agada por Achihi (N), 30' S. Fernández por Gorosito (A)

Minuto a minuto y estadísticas: