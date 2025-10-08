¿Se va a Italia? Si Scaloni no lo convoca más un jugador argentino podría cambiar de Selección

Martín Guastadisegno, agente de Matías Soulé, pide a Scaloni el regreso del jugador a la Selección Argentina y adelantó que existe interés de la Azurra.

Lionel Scaloni se encuentra en plena confección de la lista de jugadores que participarán del próximo Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Es por ello que en esta fecha FIFA, el DT campeón del mundo realizará pruebas que lo convenzan para llenar los casilleros restantes y, en esa lógica, una ausencia causó polémica.

Se trata de Matías Soulé, el joven futbolista de la Roma que en esta temporada alcanzó la titularidad en el conjunto capitalino y sus actuaciones son clave para las aspiraciones de un club que marcha segundo en la Serie A.

¿Cuál será el destino de Matías Soule? En las últimas horas, el representante de Matías Soulé, Martín Guastadisegno, solicitó el regreso del futbolista a la Selección argentina y advirtió sobre la posibilidad de que Italia avance con una convocatoria. Recordemos que el jugador, con doble nacionalidad y sin minutos oficiales en la Selección dirigida por Lionel Scaloni, quedó excluido de la lista del entrenador para la próxima doble fecha FIFA ante Venezuela y Puerto Rico.

Sobre esta ausencia, Guastadisegno manifestó su desacuerdo con la decisión del cuerpo técnico: “Es el único de los jóvenes argentinos que todavía no disputó un minuto. Se está consolidando como líder en un equipo importante como la Roma y merece una oportunidad”, declaró.

El representante también reconoció que el interés de la Federación Italiana continúa vigente: "Él es ítalo-argentino y no sé qué podría suceder si la situación con Argentina no se modifica. Hoy todo está abierto y legalmente tendría la posibilidad de ser convocado", indicó el representante sobre el futbolista de 21 años que ya había expresado en el pasado su deseo de vestir la camiseta argentina, incluso cuando Luciano Spalletti, entonces seleccionador de Italia, intentó incorporarlo al plantel.