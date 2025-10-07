7 de octubre de 2025 - 10:01

La FIFA destapó un escándalo por falsificación de documentos que involucra a 3 jugadores argentinos

El máximo organismo del fútbol confirmó que Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado adulteraron información para obtener la nacionalidad de Malasia.

La FIFA multó a la federación de Malasia y suspendió a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado por falsificación

Por Cristian Reta

La Comisión Disciplinaria de la FIFA revelí un fallo que sacude al fútbol asiático y salpica a varios jugadores sudamericanos. El organismo comprobó que la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) presentó documentación adulterada para nacionalizar a futbolistas extranjeros, entre ellos tres argentinos: Imanol Machuca (Vélez Sarsfield), Facundo Garcés (Alavés) y Rodrigo Holgado (América de Cali).

El expediente reveló que la federación incluyó partidas de nacimiento y certificados familiares falsos para acreditar supuestos vínculos con ciudadanos malayos. En el caso de Machuca, la documentación sostenía que su abuela era oriunda de Penang, pero los registros oficiales demuestran que nació en Roldán, provincia de Santa Fe. Situaciones similares se repitieron con Garcés y Holgado, cuyos familiares fueron identificados en Caseros (Buenos Aires) y Villa María de la Selva (Santa Fe).

¿Cómo comenzó la denuncia?

El caso se originó después del partido que Malasia le ganó 4 a 0 a Vietnam el 10 de junio, por las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027. En ese encuentro, dos de los goles fueron anotados por futbolistas que más tarde aparecieron en el expediente disciplinario: João Vitor Brandão Figueiredo, brasileño, y el argentino Rodrigo Holgado.

La federación vietnamita presentó una denuncia formal ante la FIFA, señalando que varios jugadores no cumplían con los requisitos para representar a Malasia. La investigación avanzó rápidamente y culminó con sanciones que impactan tanto en los futbolistas como en la propia federación.

Las sanciones y el alcance del fallo de la FIFA

La FIFA resolvió suspender por 12 meses a Machuca, Garcés y Holgado, quienes no podrán participar en ninguna competencia oficial durante ese período. Además, impuso una multa de 350.000 francos suizos a la Federación de Malasia, responsable de la presentación de los documentos irregulares.

El fallo se basa en el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, que sanciona la falsificación o adulteración de documentos oficiales. La resolución también menciona a otros futbolistas involucrados en el proceso de nacionalización: Gabriel Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano.

En cuanto a las repercusiones, el episodio generó un fuerte impacto en Malasia, donde los medios locales calificaron el hecho como una “crisis institucional”. La FAM emitió un comunicado en el que anunció que no apelará la decisión y que iniciará una revisión interna de sus procesos administrativos. En el plano deportivo, la sanción afecta el futuro inmediato del seleccionado malayo, que podría perder puntos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

